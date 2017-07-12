"Кайрат" в третьем раунде Лиги Европы может встретиться с ирландским или чешским клубом

С чешской командой может сыграть и "Иртыш".
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Эмблема Лиги Европы с официального сайта УЕФА
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Из казахстанских клубов выйти в эту стадию могут "Кайрат" и "Иртыш". Соперником алматинского клуба во втором раунде является албанский "Скендербеу", а в павлодарского - сербская "Црвена Звезда". Первые встречи казахстанские команды провели дома и завершили с одинаковым счетом - 1:1, а ответные игры состоятся 20 июля.
В третьем раунде победитель пары "Кайрат" - "Скендербеу" встретится с сильнейшим в противостоянии "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия).
Победитель пары "Иртыш" - "Црвена Звезда" в третьем раунде сыграет с чешской "Спартой" (Прага).
Матчи третьего раунда пройдут 27 июля и 3 августа. В случае выхода в эту стадию "Иртыш" первую игру проведет дома, а "Кайрат" - в гостях.
Из казахстанских клубов выйти в эту стадию могут "Кайрат" и "Иртыш". Соперником алматинского клуба во втором раунде является албанский "Скендербеу", а в павлодарского - сербская "Црвена Звезда". Первые встречи казахстанские команды провели дома и завершили с одинаковым счетом - 1:1, а ответные игры состоятся 20 июля.
В третьем раунде победитель пары "Кайрат" - "Скендербеу" встретится с сильнейшим в противостоянии "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Млада Болеслав" (Чехия).
Победитель пары "Иртыш" - "Црвена Звезда" в третьем раунде сыграет с чешской "Спартой" (Прага).
Матчи третьего раунда пройдут 27 июля и 3 августа. В случае выхода в эту стадию "Иртыш" первую игру проведет дома, а "Кайрат" - в гостях.