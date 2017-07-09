В чемпионате Болгарии появится первый футболист из Казахстана

Судьбоносными для него оказались сборы с "Алтаем".
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Еркебулан Нургалиев. Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Полузащитник Еркебулан Нургалиев подписал контракт с клубом высшего дивизиона Болгарии "Верея", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он станет первым казахстанцем в чемпионате Болгарии. 23-летний хавбек "Окжетпеса" приглянулся рулевому "Вереи" Илиану Илиеву. Они пересеклись зимой в Турции, когда тот недолгое время тренировал "Алтай", который в итоге не допустили в премьер-лигу из-за вопросов сертификации. Воспитанник семейского футбола Нургалиев на тот момент был игроком "Алтая" и приглянулся болгарскому специалисту.
В итоге, как только Илиев трудоустроился в "Верее", сразу же решил предложить Нургалиеву попробовать себя в зарубежной лиге. Несмотря на разницу в финансовых условиях в худшую сторону, хавбек предпочел возможность сыграть в другой стране месту на скамейке запасных в Кокшетау.
ФК "Верея" из города Стара-Загора - относительно молодой клуб, созданный лишь 16 лет назад. В сезоне 2016/17 он дебютировал в высшем дивизионе Болгарии и занял десятое место по итогам чемпионата. В межсезонье команду возглавил Илиев.
Отметим, что в сезоне 1992/93 за болгарский "Минер" из Перника играл казахстанский нападающий Сергей Климов, однако его клуб выступал во втором по силе дивизионе.
Он станет первым казахстанцем в чемпионате Болгарии. 23-летний хавбек "Окжетпеса" приглянулся рулевому "Вереи" Илиану Илиеву. Они пересеклись зимой в Турции, когда тот недолгое время тренировал "Алтай", который в итоге не допустили в премьер-лигу из-за вопросов сертификации. Воспитанник семейского футбола Нургалиев на тот момент был игроком "Алтая" и приглянулся болгарскому специалисту.
В итоге, как только Илиев трудоустроился в "Верее", сразу же решил предложить Нургалиеву попробовать себя в зарубежной лиге. Несмотря на разницу в финансовых условиях в худшую сторону, хавбек предпочел возможность сыграть в другой стране месту на скамейке запасных в Кокшетау.
ФК "Верея" из города Стара-Загора - относительно молодой клуб, созданный лишь 16 лет назад. В сезоне 2016/17 он дебютировал в высшем дивизионе Болгарии и занял десятое место по итогам чемпионата. В межсезонье команду возглавил Илиев.
Отметим, что в сезоне 1992/93 за болгарский "Минер" из Перника играл казахстанский нападающий Сергей Климов, однако его клуб выступал во втором по силе дивизионе.