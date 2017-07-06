Знаю, на что способны футболисты "Црвены Звезды" - Аслан Дарабаев

Футболист "Иртыша" прокомментировал победу над "Дунавом".
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Автор второго забитого мяча в ворота болгарского "Дунава" Аслан Дарабаев прокомментировал победу в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с сербским клубом "Црвена Звезда", сообщается на сайте "Иртыша".
- Несмотря на то, что приехали заранее для того, чтобы адаптироваться, было сложно немного из-за погодных условий. Мы тренируемся по большей части на искусственном покрытии, а тут натуральное поле, к тому же оно было мокрым, скользким, надо было привыкать. Главное - проявили характер. Выполнили установку тренера, прошли в следующий раунд и сумели порадовать наших болельщиков. Сейчас уже все мысли о предстоящей игре с "Тоболом".
- Следующий соперник команды - белградская "Црвена Звезда". Что думаешь о предстоящем двухматчевом противостоянии?
- "Црвена Звезда" - серьезный соперник и является великим клубом. Против этой команды я играл, когда выступал за "Кайрат", знаю, на что они способны, знаю в какой футбол они играют. Нам очень серьезно нужно поработать. Будем нарабатывать тактические моменты, все впереди. Непроходимых команд нет, все можно сделать, главное - верить в свои силы.