"Рейнджерс" проиграл клубу из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Рейнджерс" проиграл клубу из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы

Обидчик шотландцев впервые выиграл матч в еврокубках.

5 Комментариев
Фото: Daily Record
Фото: Daily Record
Шотландский "Рейнджерс" потерпел гостевое поражение от люксембургского клуба "Прогрес Нидеркорн" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира.

Встреча, состоявшаяся в Люксембурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эмманюэль Франсуаз (66-я минута) и Себастьян Тилль (75).

Первый матч, прошедший 29 июня в Глазго, закончился победой "Рейнджерса" (1:0), но по сумме двух игр дальше прошел "Нидеркорн", который продолжит борьбу во втором квалификационном раунде.

При этом "Прогресс Нидеркорн" впервые выиграл матч в еврокубках. До домашнего матча против "Рейнджерса" клуб забил в Лиге Европы лишь один гол. 

В еще одном ответном матче мальтийский "Бальцан" на своем поле сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" - 3:3. Первая встреча закончилась победой "Видеотона" (2:0), который по сумме двух игр получает путевку в следующую стадию турнира.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 10:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 144
"Біздің Шахтёрдың" жолын жалғайын деп тұр-ау мына команда...=)

По ходу собирается продолжит путь "Нашего Шахтёра"...=)
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KAIRAT Сегодня 10:23
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6055
Некогда грозный клуб ,опытный еврокубковый боец ,игравший наравне с грандами европы,превратился в карлика.больно смотреть, и жалко.
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WBOKING Сегодня 11:07
Статус: Профи
Рейтинг: 451
KAIRAT ,эт будет уроком для наших топовых клубов, в европе недооценка не прокатит ни в коем случае, это касается фк кайрат
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Шах Ермекулы Сегодня 10:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Зато я поднял. Ставил что шотландцы не забьют)
Ответить 1
 
Yestai Khakhar Сегодня 12:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Huldiray bersin mindar- orleibersin kazakhstan komandalari
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