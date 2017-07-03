"Рейнджерс" проиграл клубу из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы

Обидчик шотландцев впервые выиграл матч в еврокубках.
Сегодня 09:56
Фото: Daily Record
Шотландский "Рейнджерс" потерпел гостевое поражение от люксембургского клуба "Прогрес Нидеркорн" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира.
Встреча, состоявшаяся в Люксембурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эмманюэль Франсуаз (66-я минута) и Себастьян Тилль (75).
Первый матч, прошедший 29 июня в Глазго, закончился победой "Рейнджерса" (1:0), но по сумме двух игр дальше прошел "Нидеркорн", который продолжит борьбу во втором квалификационном раунде.
При этом "Прогресс Нидеркорн" впервые выиграл матч в еврокубках. До домашнего матча против "Рейнджерса" клуб забил в Лиге Европы лишь один гол.
В еще одном ответном матче мальтийский "Бальцан" на своем поле сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" - 3:3. Первая встреча закончилась победой "Видеотона" (2:0), который по сумме двух игр получает путевку в следующую стадию турнира.
Встреча, состоявшаяся в Люксембурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Эмманюэль Франсуаз (66-я минута) и Себастьян Тилль (75).
Первый матч, прошедший 29 июня в Глазго, закончился победой "Рейнджерса" (1:0), но по сумме двух игр дальше прошел "Нидеркорн", который продолжит борьбу во втором квалификационном раунде.
При этом "Прогресс Нидеркорн" впервые выиграл матч в еврокубках. До домашнего матча против "Рейнджерса" клуб забил в Лиге Европы лишь один гол.
В еще одном ответном матче мальтийский "Бальцан" на своем поле сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" - 3:3. Первая встреча закончилась победой "Видеотона" (2:0), который по сумме двух игр получает путевку в следующую стадию турнира.