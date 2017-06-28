"Иртыш" ожидает сложная ответная игра, но у нас есть шансы пройти дальше - Димитров

Наставник павлодарского клуба прокомментировал победу над "Дунавом".
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Тренер ФК "Иртыш" Димитар Димитров прокомментировал встречу с "Дунавом", в которой его подопечные одержали победу со счетом 1:0, сообщается на сайте павлодарского клуба.
- Сегодня мы увидели два разных тайма, с чем это можно связать?
- Действительно было два разных тайма. Вы сами видели, что есть проблемы у Фофаны и Франка, они были физически не готовы после травы, затем подустали. Я произвел двойную замену, но игра не получилась у нас. Конечно, я рассчитывал, что во втором тайме у нас будут проходить быстрые и острые контратаки. Да, иногда это получалось, но мы могли сыграть лучше. Были моменты, но нам не хватает реализации и последнего паса. Считаю, что это неплохой результат, потому что, когда пропускаешь дома, у соперника появляется преимущество перед ответным поединком. Я думаю, что мы лучше играем на выезде, ведь у нас получается хорошо играть на контратаках, чем на постепенных атаках. Считаю, что у нас есть шансы пройти дальше. Конечно, нас ожидает сложная игра, Вы сами видели, что "Дунав" - сыгранная команда и имеет большой потенциал.
- Димитар, можете сказать, что средняя линяя "Дунава" переиграла сегодня наш центр?
- Отчасти, да. У нас были небольшие проблемы, но в целом игра была равной, 10 минут мяч был у них, затем другие 10 у нас. В первом тайме у нас были чистые моменты, если бы забили, игра была совсем другой.
- Почему уже третью игру пропускает Воротников?
- На данный момент мне не нравится его состояние, поэтому я на его место поставил Маслача и Даутова. Если я не ставлю его в состав, значит, меня не устраивает его спортивная готовность.