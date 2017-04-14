Златан Ибрагимович получил травму колена и может завершить сезон

"Манчестер Юнайтед" потерял форварда, но вышел в полуфинал ЛЕ.
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Златан Ибрагимович. Фото с сайта espncdn.com
Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с "Андерлехтом", который его команда выиграла в дополнительное время со счетом 2:1, получил тяжелую травму колена, сообщают Vesti.kz.
Во время верховой борьбы за мяч Ибрагимович неудачно приземлился на газон, сильно повредив колено. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле. Не исключено, что форвад завершил сезон.
Отметим, что, помимо "МЮ", вести борьбу за участие в финале Лиги Европы будут "Сельта", "Аякс" и "Лион".
Zlatan. Ouch pic.twitter.com/RtVl7ZUoWt— Terje (@ArsenalTerje) 20 апреля 2017 г.