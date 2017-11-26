"Я затратил на Дияс больше миллиона долларов". Утемуратов рассказал, сколько вложил в казахстанский теннис

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 0:0
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 02:00
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 0:0
Астана Иртыш 18:00
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Арлан Горняк
Алтай-Торпедо Иртыш
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Я затратил на Дияс больше миллиона долларов". Утемуратов рассказал, сколько вложил в казахстанский теннис

Он ответил на вопрос о легионерах в составе сборной.

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6 Комментариев
Булат Утемуратов. Фото с официального сайта ФТК
Булат Утемуратов. Фото с официального сайта ФТК

Президент Федерации тенниса Казахстана известный бизнесмен Булат Утемуратов в интервью с журналистами рассказал о финансировании этого вида спорта, передает корреспондент Vesti.kz.

- Булат Жамитович, подходит к концу плодотворный год для казахстанского тенниса. Исходя из того, как проявили себя молодые отечественные теннисисты, не пришло ли время отказаться от приглашения новых легионеров и сделать ставку на молодых казахстанцев?

- В этом году мы подводим итоги десятилетия. И нам есть о чем сказать. Есть успехи. Можно сказать, большие успехи. Особенно успешно мы развивали инфраструктуру, а это важный фактор для развития тенниса. Три важных фактора - инфраструктура, тренеры и соревнования. Только при успешном развитии всех трех факторов мы можем рассчитывать на успешное развитие тенниса.

Инфраструктуру развиваем. Если десять лет назад у нас было 60 кортов, то сейчас их 184. Что касается тренеров, то их достаточно почти в каждом областном центре. Мы по максимуму выбираем квоту международных турниров, особенно детские турниры, челленджеры и турниры ITF, чтобы наши спортсмены, в первую очередь, могли участвовать в турнирах здесь, в Казахстане.

Опыт можно приобрести только на соревнованиях. И соревнуются не только внутри Казахстана, но и с зарубежными теннисистами. Там и теннис более развит, и есть более успешные игроки. Только турниры дадут шанс развиваться и набирать рейтинговые очки.

И если подводить итоги... Я могу долго говорить о теннисе. Я люблю теннис. Это мое увлечение, которое переросло в потребность. Это часть моей жизни. Сам играю и люблю смотреть. Что касается подготовки своих игроков. Сколько лет нужно для того, чтобы подготовить высококлассного теннисиста? Он приходит к нам в пять-шесть лет. Считаете, сколько лет? Лет 15. В 20-21 год юноше или девушке нужна поддержка. В этом возрасте он достигает первых успехов. До 18 лет он играет в юношеских турнирах. Далее это взрослые турниры. Потом некоторые теряются. Барьер проходят болезненно.



Зарина Дияс. Мы ее финансировали до 21 года, вложив миллион долларов в нее. Говорят, что Зарина сама пробивалась. В 14 лет я ее взял... И лично моих средств было затрачено более миллиона долларов на развитие. И выстрелила она. Когда операцию на плечо делала, то же самое. Я финансировал. Сейчас она сама зарабатывает.

В ушедшем году, если подвести итоги, то Дияс - прорыв года. Или, как говорят теннисисты, "камбэк". Она вылетала за сотню рейтинга WTA, была травмирована, делала операцию на локоть, но очень успешно вернулась. Сейчас она 62-я в рейтинге, выиграла престижный турнир в Токио.

Нужно сказать и о победе сборной Казахстана в Кубке Дэвиса над сборной Аргентины, действующими чемпионами. Мы уже шесть лет в Мировой группе. Сейчас входим в когорте сильнейших команд мира. Легионеры, как вы их называете, они тоже финансировались за счет меня. Ни за счет бюджета или государства, а из личных моих средств - это мои деньги. За эти годы я вложил более 60 миллионов долларов в развитие тенниса.

Последние четыре года мы софинансируемся из бюджетных денег - процентов 30, а остальные 70 - это частные инвестиции. Эти теннисисты нужны были. И я бы снова их привлек. Они и по сей день помогают нам, служат примером для детей и проводят мастер-классы. Казахстан становится узнаваемым и благодаря им.



А ведь и они пришли ко мне, когда в рейтинге стояли от 160-го до 180-го места и так далее. Александр Недовесов играл в студенческой лиге. Все они состоялись, включая Ярославу Шведову, в Казахстане, Они были в третьем-четвертом эшелонах в России. Мы им создали условия. Они даже физически не были подготовлены. У них не было тренировок. Слабенькие они были.

А каких успехов они добились. Андрей Голубев выиграл 500-тысячник в Гамбурге, а Кукушкин - турнир в Санкт-Петербурге. В рамках Кубка Дэвиса и тот, и другой одерживали очень красивые победы. Вавринка сюда приезжал, но Швейцария проиграла 0:5. В Швейцарии мы играли, и швейцарцы с трудом выиграли 3:2. В Сербии был какой матч... Мы обыгрывали и Бельгию, которая играла в финале.

Это о легионерах. Мы должны им сказать спасибо. Им нравится в Казахстане. Есть у каждого из них и свои фанаты. История есть с каждым игроком. Они мне как дети. Время должно подойти. Я слежу за всеми теннисистами - они все у меня на контроле. Мы всех финансируем. Они бесплатно играют. Посмотрите географию выступления наших детей.

Фото Reuters©

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Жанибек Шакиев Сегодня 17:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Побольше бы таких меценатов!спасибо вам Булат Жамитович!каждый вид спорта должен получать такую поддержку.
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Доғалан Райыс Сегодня 18:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 247
Жанибек Шакиев,откуда у человека всю жизнь работавшего на госслужбе миллиарды...... И не стесняется кода говорит что личные деньги потратил...
Ответить 0
 
Жанибек Макатов Сегодня 17:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
60лямов своих личных потратил говорит була...откуда такие бабосыjQuery181010772043382754948_1512386365100?
Ответить 0
 
Бу 3000 Сегодня 17:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 240
Жанибек Макатов, откуда я не смогу сказать. Но есть несколько человек знакомых с ним лично, от которых я слышал про него одну и ту же особенность - он трудоголик.
Ответить 0
 
Жанибек Макатов Сегодня 17:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
60лямов своих личных потратил говорит була...откуда такие бабосыjQuery181010772043382754948_1512386365100?
Ответить 0
 
Данияр Сейтханов Сегодня 17:32
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Зачем? Лучше открыл бы Промоутерскую компанию для профи бокса и продвигал бы бокс, легионеры не нужны, своих хватает
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