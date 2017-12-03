Шестая ракетка мира снялась в эротической фотосессии для журнала XXL

Ее фото появилось на обложке декабрьского номера.
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Элина Свитолина. Фото XXL©
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в эротической фотосессии для обложки известного журнала XXL.
"В этом году очаровательная Свитолина впервые в истории Украины смогла достичь третьего места в мировом рейтинге. Для нас же - впервые в своей биографии - она снялась в эротической фотосессии и рассказала о своей спортивной (и не только) жизни", - анонсирует материал XXL в социальных сетях.
23-летняя Свитолина завершила 2017 год на шестом месте в рейтинге WTA. В прошедшем сезоне она впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира "Большого шлема", войдя в восьмерку лучших на "Ролан Гарросе". За карьеру Свитолина выиграла шесть турниров серии WTA и заработала больше семи миллионов призовых.
Фото XXL©
"В этом году очаровательная Свитолина впервые в истории Украины смогла достичь третьего места в мировом рейтинге. Для нас же - впервые в своей биографии - она снялась в эротической фотосессии и рассказала о своей спортивной (и не только) жизни", - анонсирует материал XXL в социальных сетях.
23-летняя Свитолина завершила 2017 год на шестом месте в рейтинге WTA. В прошедшем сезоне она впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира "Большого шлема", войдя в восьмерку лучших на "Ролан Гарросе". За карьеру Свитолина выиграла шесть турниров серии WTA и заработала больше семи миллионов призовых.
Фото XXL©