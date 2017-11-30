Мейвезер усыновил панду и назвал ее в честь себя

Все произошло в Китае.
Сегодня 08:29
Ссылки по теме:
- "Больше не буду драться ни за какие деньги". Мейвезер опроверг слухи о возвращении на ринг
- Мейвезер не рискнет сразиться с Головкиным, хотя любит говорить о том, как бы он побил его - Том Леффлер
- Тренер Головкина уличил Мейвезера в попытке напакостить реваншу с "Канело"
Флойд Мейвезер-младший. Фото с сайта vibzn.com
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) усыновил гигантскую панду во время своего визита в Китай, сообщает boxingscene.com.
За то, чтобы считаться наставником редкого животного, Мейвезер заплатил 15 тысяч долларов. При этом Флойд не сможет забрать панду к себе домой, она останется в питомнике. Но зато денежный взнос позволяет в течение года навещать своего питомца и даже дать ему имя.
Изначально гигантскую панду, родившуюся в июле 2016 года, звали Маоду или соевым бобом. Но 40-летняя звезда бокса переименовал животное в честь себя и даже сделал совместное селфи.
Фото с сайта boxingscene.com