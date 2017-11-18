Вратарь "Кайрата" женился на журналистке музыкального телеканала

Свадьба прошла в Алматы.
18 ноября 21:43
Ссылки по теме:
Фото Instagram.com
Вратарь "Кайрата" Владимир Грошев сыграл свадьбу в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Избранницей футболиста стала Анна Новосельцева, которая работает журналисткой на музыкальном телеканале Muzzone.
22-летний Грошев - воспитанник алматинского футбола. Его профессиональная карьера началась в 2012 году, и все это время он выступал в системе "Кайрата". В этом сезоне Грошев дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену в матче с "Иртышом" (3:3). В заявку же главной команды в качестве третьего вратаря он попадает с 2014 года.
Также Грошев вызывался в молодежную сборную Казахстана, но провел за нее лишь один товарищеский матч.
Фото Instagram.com
Отметим, что также накануне свадьбу сыграл защитник "Тобола" и сборной Казахстана Григорий Сартаков. Торжество прошло в родном для него Павлодаре, а с будущей женой Дианой Халиуллиной он учился в одном классе.
Избранницей футболиста стала Анна Новосельцева, которая работает журналисткой на музыкальном телеканале Muzzone.
22-летний Грошев - воспитанник алматинского футбола. Его профессиональная карьера началась в 2012 году, и все это время он выступал в системе "Кайрата". В этом сезоне Грошев дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену в матче с "Иртышом" (3:3). В заявку же главной команды в качестве третьего вратаря он попадает с 2014 года.
Также Грошев вызывался в молодежную сборную Казахстана, но провел за нее лишь один товарищеский матч.
<
Фото Instagram.com
Отметим, что также накануне свадьбу сыграл защитник "Тобола" и сборной Казахстана Григорий Сартаков. Торжество прошло в родном для него Павлодаре, а с будущей женой Дианой Халиуллиной он учился в одном классе.