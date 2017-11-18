Футболист сборной Казахстана сыграл свадьбу

Торжество прошло в родном городе игрока и его супруги.
18 ноября 17:44
Ссылки по теме:
- Футболист сделал предложение девушке во время матча "Иртыш" - "Акжайык"
- Бывший игрок сборной Казахстана женился на "Мисс Алматы-2015"
- Защитник "Ордабасы" женился на дочери известного шымкентского бизнесмена
Фото Instagram.com
Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Григорий Сартаков сыграл свадьбу в родном Павлодаре, передает корреспондент Vesti.kz.
Со своей избранницей Дианой Халиуллиной футболист учился в одном классе. После регистрации брака она взяла фамилию мужа. На свадьбу были приглашены коллеги Сартакова из других клубов КПЛ.
23-летний Сартаков - воспитанник павлодарского футбола. В "Тобол" он перешел в начале 2017 года, а до этого играл за родной "Иртыш" и "Спартак" из Семея. За четыре сезона в казахстанской премьер-лиге Сартаков забил три мяча и отдал шесть голевых передач в 89 матчах. В прошедшем чемпионате на его счету два гола и один результативный пас в 30 играх.
В 2016 году Сартаков получил первый вызов в сборную Казахстана, а дебютировал в ее составе в этом феврале в товарищеской игре против Кипра (1:3). До этого он успешно выступал за "молодежку".
Со своей избранницей Дианой Халиуллиной футболист учился в одном классе. После регистрации брака она взяла фамилию мужа. На свадьбу были приглашены коллеги Сартакова из других клубов КПЛ.
23-летний Сартаков - воспитанник павлодарского футбола. В "Тобол" он перешел в начале 2017 года, а до этого играл за родной "Иртыш" и "Спартак" из Семея. За четыре сезона в казахстанской премьер-лиге Сартаков забил три мяча и отдал шесть голевых передач в 89 матчах. В прошедшем чемпионате на его счету два гола и один результативный пас в 30 играх.
В 2016 году Сартаков получил первый вызов в сборную Казахстана, а дебютировал в ее составе в этом феврале в товарищеской игре против Кипра (1:3). До этого он успешно выступал за "молодежку".
Детство кончилось... и вот сестрёнка взрослой стала... Вот настал тот самый час, в белом платье ты сияешь, и в глазах твоих любовь путь ваш освещает... Вчера был чудесный день, хотелось его растянуть ещё часов на 5 и радоваться каждой минуте вашего счастья Сохраните это состояние огромной любви и нежности друг другу навсегда, берегите и поддерживайте друг друга в любых ситуациях, ну а мы так же будем рядом, так же будем любоваться вами и радоваться вашим достижениям @diana_khaliullina и @grishasartakov вы самые лучшие, мы вас очень любим #СартаковыWD
Фото Instagram.com