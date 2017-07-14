Бывший футболист сборной Казахстана попал в серьезную аварию

Ему предстоит операция на позвоночник.
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Вячеслав Эрбес (#17). Фото с официального сайта УЕФА
Бывший полузащитник сборной Казахстана Вячеслав Эрбес попал в серьезную аварию, передает корреспондент Vesti.kz.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Восточно-Казахстанской области, а его причины пока неизвестны. По одной из версии, Эрбес мог сидеть в легковой машине на пассажирском месте.
Завтра, 17 июля, Эрбесу предстоит операцию на позвоночник в Усть-Каменогорске. Неизвестно, сумеет ли он вернуться к обычной жизни. По неподтвержденной информации, бывший спортсмен может остаться инвалидом.
29-летний Эрбес завершил карьеру футболиста в конце 2016 года и с тех пор работал детским тренером в родном Усть-Каменогорске. Его карьера началась в 2006 году в родном "Востоке". В 2010 году он перешел в "Локомотив" (сейчас "Астана"), но в дебютном матче за столичный клуб Эрбес получил серьезную травму. Неудачным получился и следующий сезон, который футболист провел в "Шахтере". После этого последовали возвращение в "Восток", короткий этап в "Акжайыке", еще три сезона в родном клубе, а в 2016 году после пяти матчей за сезон в "Махтаарале" Эрбес завершил карьеру игрока.
В 2009 и 2010 году Эрбес постоянно вызывался в сборную Казахстана, которую тогда возглавлял немец Бернд Шторк, знаком по работе с ним в "молодежке". В национальной команде он провел семь матчей.
Эрбес под номером 17
В составе "Локомотива" Эрбес выигрывал Кубок Казахстана, вместе с "Шахтером" становился чемпионом страны, а с "Востоком" - серебряным призером первой лиги. Вместе с супругой он воспитывает дочь, которой в августе исполнится пять лет.
Напомним, что в конце 2012 года в Москве в аварию попал экс-защитник сборной Казахстана Михаил Рожков. Из-за повреждений, полученных в ней, он завершил карьеру игрока, но сумел вернуться к нормальной жизни.
Фото с сайтов kaz-football.kz (1), vksport.kz (3), УЕФА (2, 4) и vk.com (5, 6)
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Восточно-Казахстанской области, а его причины пока неизвестны. По одной из версии, Эрбес мог сидеть в легковой машине на пассажирском месте.
Завтра, 17 июля, Эрбесу предстоит операцию на позвоночник в Усть-Каменогорске. Неизвестно, сумеет ли он вернуться к обычной жизни. По неподтвержденной информации, бывший спортсмен может остаться инвалидом.
29-летний Эрбес завершил карьеру футболиста в конце 2016 года и с тех пор работал детским тренером в родном Усть-Каменогорске. Его карьера началась в 2006 году в родном "Востоке". В 2010 году он перешел в "Локомотив" (сейчас "Астана"), но в дебютном матче за столичный клуб Эрбес получил серьезную травму. Неудачным получился и следующий сезон, который футболист провел в "Шахтере". После этого последовали возвращение в "Восток", короткий этап в "Акжайыке", еще три сезона в родном клубе, а в 2016 году после пяти матчей за сезон в "Махтаарале" Эрбес завершил карьеру игрока.
В 2009 и 2010 году Эрбес постоянно вызывался в сборную Казахстана, которую тогда возглавлял немец Бернд Шторк, знаком по работе с ним в "молодежке". В национальной команде он провел семь матчей.
Эрбес под номером 17
В составе "Локомотива" Эрбес выигрывал Кубок Казахстана, вместе с "Шахтером" становился чемпионом страны, а с "Востоком" - серебряным призером первой лиги. Вместе с супругой он воспитывает дочь, которой в августе исполнится пять лет.
Напомним, что в конце 2012 года в Москве в аварию попал экс-защитник сборной Казахстана Михаил Рожков. Из-за повреждений, полученных в ней, он завершил карьеру игрока, но сумел вернуться к нормальной жизни.
Фото с сайтов kaz-football.kz (1), vksport.kz (3), УЕФА (2, 4) и vk.com (5, 6)