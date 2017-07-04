Девушка недели. Рекордсменка Казахстана в метании копья Варвара Назарова

В легкой атлетике спортсменка уже 11 лет.
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Vesti.kz продолжают знакомить вас с самыми красивыми и талантливыми спортсменками страны. И на этой неделе героиней рубрики "Девушка недели" стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова.
Несмотря на безграничную женственность, специализация девушки требует высоких силовых показателей. Варвара Назарова является ведущей копьеметательницей Казахстана. И за 11 лет своей продолжающейся карьеры девушка добилась немалых высот.
Одно из главных достижений - это установление рекорда Казахстана в метании копья. Причем 20-летней Назаровой удался двойной триумф. Сначала в мае прошлого года на международных соревнованиях команд стран Центральной Азии среди юниоров она побила прежний рекорд Светланы Казаниной, державшийся 13 лет. А затем в начале июня все того же 2016 года на чемпионате Азии среди юниоров она обновила уже собственный рекорд в данной дисциплине, который теперь равняется 52 метрам 76 сантиметрам.
В данный момент Назарова является мастером спорта Казахстана, многочисленной чемпионкой страны, а также бронзовым призером юниорского чемпионата Азии. Представляет Восточно-Казахстанскую область. При этом спорт совмещает с учебой в Казахской академии спорта и туризма.
Фото из личного архива спортсменки.