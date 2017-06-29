Кто они? 10 завидных женихов казахстанского спорта

Рейтинг холостяков по версии Vesti.kz.

Сразу несколько известных казахстанских спортсменов в этом году решили связать себя узами брака. Так, к свадьбам готовятся боксеры Адильбек Ниязымбетов и Батыр Джукембаев, сделал предложение своей возлюбленной и велогонщик Бахтияр Кожатаев. Но список холостяков пока достаточно внушителен. Специально для женской половины аудитории Vesti.kz составили десятку самых завидных женихов в казахстанском спорте.

КУАТ ХАМИТОВ, СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Один из самых эксцентричных казахстанских спортсменов. Самый известный казахстанский боец смешанных единоборств. Куат "Найман" Хамитов бьет не только кулаками, но и словом. Он не боится откровенно высказывать свое мнение, привлекая этим еще больше поклонников и поклонниц. Куату 29, и он не женат.

"Она должна быть высокого роста, с прямыми черными волосами и, конечно же, зелеными глазами, - так описывает Хамитов девушку своей мечты. - С нежным характером, готовая мне родить восьмерых детей. Это моя мечта. Я люблю детей. Да и хочется, чтобы население страны выросло до 30-40 миллионов".

ВАСИЛИЙ ЛЕВИТ, БОКС

Боксер национальной сборной Казахстана, серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратный чемпион Азии, чемпион Всемирной серии бокса в составе "Астана Арланс". Василий Левит стал очень популярным после финала Игр в Рио. С тех пор растет не только армия ценителей его спортивного таланта, но и поклонниц. "Самый красивый", "самый сексуальный", "самый завидный жених" - как только не пишут о 29-летнем Левите фанатки, выстраиваясь в очередь ради селфи на любом мероприятии, на котором он появляется. Боксер не афиширует личную жизнь, но неоднократно говорил в интервью, что однажды планирует связать себя узами брака.



ДАМИР РЫСПАЕВ, ХОККЕЙ

Когда Дамир Рыспаев дерется, фанатки на трибунах визжат. Благодаря своим кулачным боям на льду этот молодой, ему сегодня всего 22, парень стал едва ли не самым раскрученным хоккеистом Казахстана. При этом в жизни Дамир, имя которого в разгар сезона не сходит со страниц прессы, парень весьма скромный и очень обаятельный. Не важно, играет ли он за "Барыс" в КХЛ, либо за "Номад" в чемпионате Казахстана, у выхода с ледовой арены его всегда поджидают поклонницы.



ДЕНИС ТЕН, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Главный романтик казахстанского спорта. Бронзовый призер Олимпиады-2014, призер чемпионатов мира и чемпион Азиады Денис Тен известен своими творческими способностями. Так, помимо основного аккаунта в Instagram, 24-летний фигурист имеет еще парочку страниц, на которых выкладывает свои фотоработы и записи лирических песен, которые исполняет сам. О личной жизни Тена практически ничего не известно. Пару лет назад ходили слухи о его романе с олимпийской чемпионкой из Кореи Ю На Ким, но подтверждения им не было. Сам же Тен тогда сказал, что восхищается фигуристкой не только как спортсменкой, предпочитая оставить в секрете подробности. Меж тем у Дениса целые фан-клубы не только в Казахстане, но и в Японии и Корее.



ДМИТРИЙ БАЛАНДИН, ПЛАВАНИЕ

К сожалению, поклонниц первого в Казахстане олимпийского чемпиона по плаванию, его сердце занято. Однако без 22-летнего Дмитрия Баландина рейтинг самых завидных женихов сегодня нельзя представить. Девушка пловца тоже весьма известна в спортивных кругах. Это Кристина Тыныбаева - участница трех чемпионатов мира, а также обладательница бронзовой медали Азиатских игр. Пара встречается уже несколько лет. В одном интервью Тыныбаева призналась, что старается не обращать внимания на поклонниц Дмитрия, которых огромное количество.



АЛЕКСАНДР ЖИГУЛИН, БАСКЕТБОЛ

Жигулин - один из самых перспективных казахстанских баскетболистов. На сегодня он единственный игрок из нашей страны, в карьере которого значится европейский клуб. Отыграв в свое время несколько лет в молодежной команде "Барселоны", последний сезон Александр провел в "Астане". Рост 23-летнего спортсмена - 205 сантиметров. Не удивительно, что, по признанию баскетболиста, он отдает предпочтение высоким девушкам. Также его избранница должна быть красивой и умной.

ИСЛАМ БОЗБАЕВ, ДЗЮДО





"Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь", - гласит статус в социальной сети у одного из самых известных казахстанских дзюдоистов. Бозбаеву 26, в его копилке немало медалей, в том числе победа в этом году на турнире "Большого шлема". Отдав почти 20 лет дзюдо, Ислам проявил немалую волю, сумев вернуться в национальную сборную после огнестрельного ранения. Пару лет назад СМИ писали о его романе с " Мисс Караганда-2013" Дианой Кенесовой.



ЕЛДОС АХМЕТОВ, ФУТБОЛ

Как однажды тонко подметили про Ахметова - "у него длительный роман с футболом". Игрок сборной Казахстана погулял на свадьбах многих своих друзей-футболистов, а сам в свои 27 все еще холост. На радость поклонницам. В футбольных кругах Елдоса, игрока "Кайрата" и сборной Казахстана, любят за хорошее воспитание, открытость и харизму.



ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, ФУТБОЛ

Еще один футболист в нашем рейтинге. Если о любимых женщинах советского маршала Жукова можно прочитать не один исследовательский материал, то о личной жизни его футбольного тезки Георгия Жукова история пока умалчивает. Но игроку "Кайрата" и сборной Казахстана всего 22, и едва ли пока всерьез он задумывается о чем-то, кроме профессиональной карьеры, являясь одним из самых перспективных казахстанских футболистов.



САДРИДДИН АХМЕДОВ, БОКС

Самый молодой представитель рейтинга. Садриддину Ахмедову всего 19. Но благодаря ему представительниц слабого пола на трибунах во время боксерских турниров становится все больше. Поклонницы уже успели оценить привлекательность этого молодого боксера, выигравшего в прошлом году молодежный чемпионат мира.

Фото Vesti.kz (2, 3, 6), vk.com (1, 7,8, 9, 10), horde.me(4), zimbio.com (5)