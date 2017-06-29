Кто они? 10 завидных женихов казахстанского спорта

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Результаты
Сегодня
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:2
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:2
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Кто они? 10 завидных женихов казахстанского спорта

Рейтинг холостяков по версии Vesti.kz.

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2 Комментария
Фото с сайта ucrazy.ru
Фото с сайта ucrazy.ru

Сразу несколько известных казахстанских спортсменов в этом году решили связать себя узами брака. Так, к свадьбам готовятся боксеры Адильбек Ниязымбетов и Батыр Джукембаев, сделал предложение своей возлюбленной и велогонщик Бахтияр Кожатаев. Но список холостяков пока достаточно внушителен. Специально для женской половины аудитории Vesti.kz составили десятку самых завидных женихов в казахстанском спорте. 

КУАТ ХАМИТОВ, СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Один из самых эксцентричных казахстанских спортсменов. Самый известный казахстанский боец смешанных единоборств. Куат "Найман" Хамитов бьет не только кулаками, но и словом. Он не боится откровенно высказывать свое мнение, привлекая этим еще больше поклонников и поклонниц. Куату 29, и он не женат.

"Она должна быть высокого роста, с прямыми черными волосами и, конечно же, зелеными глазами, - так описывает Хамитов девушку своей мечты. - С нежным характером, готовая мне родить восьмерых детей. Это моя мечта. Я люблю детей. Да и хочется, чтобы население страны выросло до 30-40 миллионов".

ВАСИЛИЙ ЛЕВИТ, БОКС

Боксер национальной сборной Казахстана, серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратный чемпион Азии, чемпион Всемирной серии бокса в составе "Астана Арланс". Василий Левит стал очень популярным после финала Игр в Рио. С тех пор растет не только армия ценителей его спортивного таланта, но и поклонниц. "Самый красивый", "самый сексуальный", "самый завидный жених" - как только не пишут о 29-летнем Левите фанатки, выстраиваясь в очередь ради селфи на любом мероприятии, на котором он появляется. Боксер не афиширует личную жизнь, но неоднократно говорил в интервью,  что однажды планирует связать себя узами брака.

ДАМИР РЫСПАЕВ, ХОККЕЙ

Когда Дамир Рыспаев дерется, фанатки на трибунах визжат. Благодаря своим кулачным боям на льду этот молодой, ему сегодня всего 22, парень стал едва ли не самым раскрученным хоккеистом Казахстана. При этом в жизни Дамир, имя которого в разгар сезона не сходит со страниц прессы, парень весьма скромный и очень обаятельный. Не важно, играет ли он за "Барыс" в КХЛ, либо за "Номад" в чемпионате Казахстана, у выхода с ледовой арены его всегда поджидают поклонницы.

ДЕНИС ТЕН, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Главный романтик казахстанского спорта. Бронзовый призер Олимпиады-2014, призер чемпионатов мира и чемпион Азиады Денис Тен известен своими творческими способностями. Так, помимо основного аккаунта в Instagram, 24-летний фигурист имеет еще парочку страниц, на которых выкладывает свои фотоработы и записи лирических песен, которые исполняет сам. О личной жизни Тена практически ничего не известно. Пару лет назад ходили слухи о его романе с олимпийской чемпионкой из Кореи Ю На Ким, но подтверждения им не было.  Сам же Тен тогда сказал, что восхищается фигуристкой не только как спортсменкой, предпочитая оставить в секрете подробности. Меж тем у Дениса целые фан-клубы не только в Казахстане, но и в Японии и Корее.

ДМИТРИЙ БАЛАНДИН, ПЛАВАНИЕ 

К сожалению, поклонниц первого в Казахстане олимпийского чемпиона по плаванию, его сердце занято. Однако без 22-летнего Дмитрия Баландина рейтинг самых завидных женихов сегодня нельзя представить. Девушка пловца тоже весьма известна в спортивных кругах. Это Кристина Тыныбаева - участница трех чемпионатов мира, а также обладательница бронзовой медали Азиатских игр. Пара встречается уже несколько лет. В одном интервью Тыныбаева призналась, что старается не обращать внимания на поклонниц Дмитрия, которых огромное количество.

АЛЕКСАНДР ЖИГУЛИН, БАСКЕТБОЛ

Жигулин - один из самых перспективных казахстанских баскетболистов. На сегодня он единственный игрок из нашей страны, в карьере которого значится европейский клуб. Отыграв в свое время несколько лет в молодежной команде "Барселоны", последний сезон Александр провел в "Астане". Рост 23-летнего спортсмена - 205 сантиметров. Не удивительно, что, по признанию баскетболиста, он отдает предпочтение высоким девушкам. Также его избранница должна быть красивой и умной.

ИСЛАМ БОЗБАЕВ, ДЗЮДО



"Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь", - гласит статус в социальной сети у одного из самых известных казахстанских дзюдоистов. Бозбаеву 26, в его копилке немало медалей, в том числе победа в этом году на турнире "Большого шлема". Отдав почти 20 лет дзюдо, Ислам проявил немалую волю, сумев вернуться в национальную сборную после огнестрельного ранения. Пару лет назад СМИ писали о его романе с " Мисс Караганда-2013" Дианой Кенесовой.

ЕЛДОС АХМЕТОВ, ФУТБОЛ

Как однажды тонко подметили про Ахметова - "у него длительный роман с футболом". Игрок сборной Казахстана погулял на свадьбах многих своих друзей-футболистов, а сам в свои 27 все еще холост. На радость поклонницам. В футбольных кругах Елдоса, игрока "Кайрата" и сборной Казахстана, любят за хорошее воспитание, открытость и харизму.

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, ФУТБОЛ

Еще один футболист в нашем рейтинге. Если о любимых женщинах советского маршала Жукова можно прочитать не один исследовательский материал, то о личной жизни его футбольного тезки Георгия Жукова история пока умалчивает. Но игроку "Кайрата" и сборной Казахстана всего 22, и едва ли пока всерьез он задумывается о чем-то, кроме профессиональной карьеры, являясь одним из самых перспективных казахстанских футболистов.

САДРИДДИН АХМЕДОВ, БОКС

Самый молодой представитель рейтинга. Садриддину Ахмедову всего 19. Но благодаря ему представительниц слабого пола на трибунах во время боксерских турниров становится все больше. Поклонницы уже успели оценить привлекательность этого молодого боксера, выигравшего в прошлом году молодежный чемпионат мира.

Фото Vesti.kz (2, 3, 6), vk.com  (1, 7,8, 9, 10), horde.me(4), zimbio.com (5)

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Naiman Сегодня 19:07
Статус: Профи
Рейтинг: 300
Меня тоже добавьте в этот список. а вид спорта укажите: борец с несправедливостью!
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Rassul Talapov Сегодня 20:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 842
Naiman, дак ты же уже там, хочешь встретить зеленоглазую найманку))
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