Сын Криштиану Роналду забил гол со штрафного в стиле отца

Наследнику знаменитого футболиста всего шесть лет.
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Фото Marca©
Сын нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч со штрафного в стиле своего отца в матче детских команд, сообщает Lenta.ru.
Видеозапись опубликована в аккаунте спортсмена в Instagram. "Горжусь своим малышом. Какой гол!" - написал Роналду.
Во время матча соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.
Осенью 2016 года стало известно, что Роналду-младший начал заниматься футболом в школе клуба "Пасуэло" из третьего испанского дивизиона. Сын футболиста захотел играть за эту команду, так как там уже выступают его друзья и одноклассники. Сам же футболист хочет отгородить ребенка от излишнего внимания прессы, поэтому выбрал для него клуб из низшей лиги из пригорода Мадрида.
Отметим, что Роналду стал отцом 17 июня 2010 года. Его сын родился в США. Мировые СМИ считают, что футболист воспользовался услугами суррогатной матери. Сам же он тщательно скрывает информацию о родительнице.
Видеозапись опубликована в аккаунте спортсмена в Instagram. "Горжусь своим малышом. Какой гол!" - написал Роналду.
Во время матча соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.
Осенью 2016 года стало известно, что Роналду-младший начал заниматься футболом в школе клуба "Пасуэло" из третьего испанского дивизиона. Сын футболиста захотел играть за эту команду, так как там уже выступают его друзья и одноклассники. Сам же футболист хочет отгородить ребенка от излишнего внимания прессы, поэтому выбрал для него клуб из низшей лиги из пригорода Мадрида.
Отметим, что Роналду стал отцом 17 июня 2010 года. Его сын родился в США. Мировые СМИ считают, что футболист воспользовался услугами суррогатной матери. Сам же он тщательно скрывает информацию о родительнице.