"Очередной шаг на пути оздоровления нации". Итоги социального проекта "Физкульт-Ура"

Чего удалось добиться организаторам за шесть месяцев проведения активной программы.

27 декабря в Астане состоялся заключительный в этом году урок физической культуры в рамках проекта "Физкульт-Ура", который проводился под эгидой Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Программа длилась шесть месяцев. За это время своеобразные уроки прошли в 11 городах страны. Vesti.kz подвели итоги проведенных занятий.



Данный проект, организованный Президентским клубом "Астана", направлен, прежде всего, на приобщение детей к активным занятиям спортом. Уникальность открытых уроков в школе заключается в использовании новых фитнес-технологий, которые могут заинтересовать современных школьников. И, конечно же, повышенному вниманию детей к ЗОЖ способствуют казахстанские олимпийские чемпионы и призеры.







Стартовал грандиозный проект в апреле этого года. Первый этап включал в себя проведение пяти уроков в Астане. А уже в сентябре был дан старт второму этапу, который продолжился буквально до конца декабря.



В общей сложности программа охватила 25 школ страны, в стенах которых проводились оригинальные уроки физической культуры. Если говорить о времени, то на реализацию проекта ушло шесть месяцев с момента первого занятия.







Примечательно, что именитые спортсмены посетили все регионы Казахстана. Если говорить конкретнее, то география проекта насчитывает 11 городов: Астана, Алматы, Караганда, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Тараз, Талдыкорган, Кокшетау, Костанай, село Федоровка Костанайской области.



За это время роль учителей на себе примерили 18 отечественных призеров и победителей Олимпиад. При этом в проекте приняли участие не только последние триумфаторы главного старта четырехлетия, но и одни из самых первых в Казахстане. На сентябрьском открытом уроке в Алматы в спортзале школы № 175 вовсе встретились олимпийские чемпионы трех поколений: Жаксылык Ушкемпиров (1980-й год), Ермахан Ибраимов (2000-й год) и Юрий Мельниченко (1996-й год), а также новоявленный золотой медалист Дмитрий Баландин (2016-й год).











Помимо названных спортивных деятелей, "Физкульт-Ура" украсили Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина, Елдос Сметов, Гюзель Манюрова, Иван Дычко, Карина Горичева, Арман Чилманов, Булат Джумадилов, Василий Левит, Нурбахыт Тенизбаев, Данияр Елеусинов, Эльмира Сыздыкова, Дарига Шакимова, Серик Сапиев, Валерий Тихоненко, которые представили восемь видов спорта.



Юрий Мельниченко стал настоящим идейным вдохновителем проекта. Как итог, на его счету 25 успешно проведенных занятий. В компании с приглашенным спортсменом Мельниченко попытался привить любовь к активному образу жизни более тысячи детям.







"Последний урок социального проекта "Физкульт-Ура" мы провели в столице. Как вы знаете, мы запускали проект именно здесь и здесь же его и завершаем. По итогам этих уроков могу сказать, что проделана огромная работа. Мы постарались охватить все регионы страны и провели уроки в одиннадцати городах Казахстана с участием самых ярких спортсменов нашей большой страны. Многие из них проводили уроки в своих родных школах, в которых они сами когда-то учились, показали ребятам, что занятия спортом могут быть как хобби, так и настоящей профессией, однако нашей главной целью было приобщить детей к здоровому образу жизни. Конечно, мы понимаем, что юных любителей спорта в нашей стране намного больше, поэтому мы планируем продолжение и развитие идеи "Физкульт-Ура" в следующем году", - подвел итог Мельниченко.



При этом за все время было оставлено свыше 1 500 автографов, которые предназначались самым юным участникам "Физкульт-Ура". Примерно столько же было счастливых лиц школьников, которые повстречались со своими кумирами.







"Я так рад! Ведь я увидел своими глазами Диму Баландина. Знаете, я хочу стать, как он. Точно так же петь гимн, радоваться и потом тоже учить детей, быть примером. Хочу занимать первые места, получать медали и быть здоровым. Сам я не плаваю, но занимаюсь футболом. Мне урок очень понравился. У нас никогда такого не было, все друзья мои волновались. Но все прошло хорошо", - ответил за многих детей Рауан, ученик актюбинской школы.



Довольны участием в проекте и титулованные наставники. Пловец Дмитрий Баландин, который руководил уроком три раза (является рекордом среди участвующих спортсменов), признался, что для него подобный опыт только в радость.



"Это замечательный проект. Мы работали с детьми, а дети - это наше будущее. То, какая у них реакция, когда к ним в школу приходят олимпийские чемпионы, это надо просто видеть. Прекрасный проект. Глядя со стороны на то, как работают учителя и тренеры, не понять, насколько это большой труд - организовать урок, тренировочный процесс. Дети еще маленькие, у них рассеянное внимание, их нужно занять чем-то на время урока, да так, чтобы это было интересно и полезно для их здоровья. Поэтому огромное спасибо организаторам нашего проекта и всем детям за то, что помогали мне своим хорошим настроением. Это очень важно, поскольку наша главная задача - привить любовь к спорту и физической культуре в частности. Ведь здоровое молодое поколение - это будущее нашей страны",- прокомментировал Баландин.







Серебряный призер ОИ в Рио Гюзель Манюрова убеждена, что через массовый спорт можно не только оздоровить поколение, но и найти одаренных детей, которые могут вырасти в чемпионов. И данный проект поспособствует этому процессу.



"На уровне школы можно найти и отобрать детишек, которые способны расти в каком-нибудь виде спорта. Если даже человек не будет заниматься каким-либо видом спорта, он должен уметь, не задохнувшись, подняться по лестнице. Уметь делать растяжку и правильно дышать. Особенно женщинам, будущим матерям очень важно уметь владеть своим телом. Для девочек очень полезно заниматься физкультурой", - отметила Манюрова.



Вместе с Василием Левитом "Физкульт-Ура" дошел и до "глубинки" - деревни Федоровка в Костанайской области.







"Дети все большие молодцы, была видна хорошая физическая подготовка. Желаю им не терять этот заряд позитива, всегда заниматься физкультурой и быть здоровыми. Вообще считаю социальный проект "Физкульт-Ура" уникальным, не приходилось раньше участвовать ни в чем подобном. Ребята действительно очень радуются, вдохновляются, спрашивают, где можно начать заниматься. Это ведь и есть главный наш посыл - заинтересовать заниматься спортом, научить детей заботиться о своем здоровье, ведь они - наше продолжение".



Триумфатор Олимпиады в Сиднее боксер Ермахан Ибраимов назвал проект "Физкульт-Ура" шагом на пути оздоровления всей нации.







"Подобные проекты напрямую способствуют популяризации массового спорта в стране. Наша задача - привлечение детей к систематическим занятиям. Мы хотим донести, что от этого они только выиграют. Станут сильнее, быстрее. Мы хотим зажечь в них огонек, привить любовь к спорту, и наши достижения должны в этом помочь. Мы - вдохновители. Когда олимпийский чемпион сам рядом прыгает, выполняет упражнения, тогда и просыпается интерес, желание подражать, попробовать то же самое. Данный социальный проект от Президентского клуба поможет привлечь к массовому спорту как можно больше детей, а это - уже большой шаг на пути в оздоровлении нации", - сообщил Ибраимов.



Дзюдоист Елдос Сметов, который провел урок в своей родной школе, помимо всего отметил, что такие уроки пойдут на пользу и самим учителям. Серебряный призер Олимпиады в Рио объяснил это тем, что в организацию занятий включены новые методические комплексы и изменен подход к обыденному уроку.







"Очень рад, что мне представился шанс присоединиться к социальному проекту "Физкульт-Ура", который позволяет детям получше познакомиться со спортом. Вдвойне было приятно вернуться в родную школу, преподавать своим юным землякам. Уверен, многие дети очень любят физкультуру, но сегодняшний открытый урок отличается от обычных школьных уроков. Мы применяли новую методику преподавания, новые игровые упражнения, которые помогут детям взбодриться, настроиться на дальнейший учебный процесс, понять, что физкультура - это основа спорта, а значит и здоровья. Учителям этот урок тоже был весьма интересен, ведь они смогут использовать некоторые элементы в своей практике. Мы продемонстрировали, как иначе можно вести занятие", - сказал дзюдоист.

Стоит отметить, что качестве почетного гостя на занятии Сметова в Таразе присутствовала чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Зульфия Габидуллина.

Очень полезным назвала проект и Ольга Рыпакова.





"Считаю социальный проект "Физкульт-Ура" очень полезным. Даже школьные учителя физкультуры отметили, что занятие у нас получилось интересным, плотным, дети не успевали отвлечься, все время находились в движении, осваивали новые очень полезные упражнения.

Необходимо продолжать развивать этот проект. Думаю, что после 7-й школы все остальные наши учебные заведения захотят принять участие в нем.

Это на самом деле замечательное начинание, проводящее идею, которая должна активно доноситься до учащихся в большинстве школ нашей страны. Этот проект призывает детей заниматься спортом, вести активный здоровый образ жизни. Нужно, чтобы юные казахстанцы понимали: физкультура - основа дальнейшего успеха в любой сфере деятельности, основа здоровья будущих поколений", - отметила Рыпакова.













Фотографии предоставлены пресс-службой ПК "Астана"







