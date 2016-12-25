Олимпийские чемпионы Ибраимов и Тихоненко провели заключительный урок "Физкульт-Ура"

Ведущим занятия был куратор и идейный вдохновитель проекта Юрий Мельниченко.
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Фото Vesti.kz©
Олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Валерий Тихоненко приняли участие в финальном занятии социального проекта "Физкульт-Ура", передает корреспондент Vesti.kz.
Заключительный урок физической культуры, который стал 25-м для организаторов в рамках проекта, прошел в игровой форме с применением новейших разработок современной фитнесс-индустрии. По словам олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя проекта Юрия Мельниченко, детям нужно показать, что здоровый образ жизни, а с ними и занятия физической культурой, могут быть интересными.
"Я думаю, у нас получился очень позитивный проект. Мы, как инструкторы и учителя, прошли колоссальную школу для себя. Снова открыли ее заново. Убедились, что основа здоровья заключается в двигательной активности. 25 школ - это и много, и не много. Если смотреть на фоне всего Казахстана. Но все же, общий позитив, который царил во время каждого занятия, он говорит о том, что спорт высших достижений должен быть доступнее для детей. Я бы хотел сказать огромное спасибо организаторам - инициатором проекта является Президентский клуб "Астана". Огромное спасибо фитнесс-клубу, нашим партнерам, который помог методически составить урок, интересно для детей," - поделился олимпийский чемпион.
По его словам, для того, чтобы каждый ребенок нашел что-то для себя, занятия по ходу проекта трансформировались и улучшались.
"Думаю, нужно поблагодарить и детей за участие в проекте. Мы ведь не выбирали никого персонально, все происходило, можно сказать, спонтанно. Мы не предполагали, ученики пятого класса или седьмого. Мы не готовили детей к уроку. Не было репетиций. Приезжали, знакомились с детьми, и органично проходил урок. Думаю, дети даже не замечали, как пролетало занятие. Каждый урок нес в себе позитивную энергетику, и это было здорово", - считает именитый борец греко-римского стиля.
Не забыл Юрий Васильевич и о том, что он и сам родитель. Финальное занятие проекта состоялось в столичной № 17 школе-гимназии имени Акана Курманова, где в третьем классе обучается сын Мельниченко. Олимпийский чемпион признался, что урок физической культуры должен был проходить для учащихся четвертого класса, но сын с другом также напросились принять участие. Именитый спортсмен остался доволен самоотдачей сына.
"По глазам сына я вижу, как его вдохновил этот урок. "Зажглись" позитивом и сотни-тысячи детей по всему Казахстану. Надеюсь, тот импульс, который задал наш проект, позитивными волнами накрыл весь Казахстан. Спасибо всем за поддержку и помощь", - подытожил Мельниченко.
Еще один известный спортсмен, неоднократный участник занятий проекта, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов заметил для себя, с чем могут бороться уроки "Физкульт-Ура". По его словам, лень - это тот враг, который мешает каждому ребенку стать чемпионом.
"Перед уроком я детям сказал, что моим любимым предметом была физическая культура. У меня по-особенному приподнятое настроение, когда был урок физкультуры. Я на занятие шел за "пятеркой". Ребятам сказал, надо любить физическую культуру. Вести здоровый образ жизни. Конечно, нужно хорошо учиться на других уроках, но физкультура - это здоровые дух и тело. Может быть, кто-то из участников нашего проекта завтра станет ведущим спортсменом мира. Почему нет? Нет ничего невозможного. Все возможно. Только нужно трудиться. Работать. Нужно не лениться и побеждать самого себя. У каждого человека внутри сидят леность и нежелание тренироваться. Вот с этим нужно бороться. Быть сильным и здоровым", - рассказал один из сильнейших боксеров мира начала 2000-х годов.
Звезда баскетбола, олимпийский чемпион-1988, Валерий Тихоненко подчеркнул значимость каждого урока для детей. Вспомнил легендарный спортсмен и свое детство.
"Если посмотрите на фотографии, то увидите, что все эмоции, они на лицах детей. Безусловно, есть такие приятные моменты, о которых никогда не забудешь. Это и школы в Алматы и в Астане, где я учился. Наверное, самое главное - это лица преподавателей, которые выпускают нас в жизнь, и, конечно, лица детей, их радость - это не забудется никогда. А ключевым достижением проекта я бы назвал то, что наши олимпийские чемпионы действительно пошли в люди. Не надо забывать, что фундамент на будущее закладывается именно на уроках физической культуры. Это то, что он будет помнить всегда. Считаю, что это очень правильное начинание. Мне кажется символичным, что в год 25-летия Независимости Казахстана Президентский клуб провел 25 таких уникальных уроков, и это нужно продолжать", - считает Тихоненко.
Он считает, что если бы он не занимался физической культурой, то, возможно, не добился бы того успеха в жизни - не стал бы олимпийским чемпионом. С другой стороны, звездный баскетболист заметил социальную составляющую проекта - каждый ребенок может принять участие в занятии, где инструктором является известный спортсмен или чемпион Олимпиады.
Добавим, что с момента старта социальный проект охватил школы Астаны, Алматы, Караганды, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска, Тараза, Талдыкоргана, Кокшетау, Костаная и села Федоровка (Костанайская область). Проект "Физкульт-Ура" проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и при поддержке Национального олимпийского комитета.
Наставниками школьников стали представители разных видов спорта, каждый из которых звезда: Ермахан Ибраимов, Иван Дычко, Данияр Елеусинов, Дарига Шакимова, Серик Сапиев, Василий Левит, Булат Жумадилов, Нурбахыт Тенизбаев, Елдос Сметов, Эльмира Сыздыкова, Гюзель Манюрова, Юрий Мельниченко, Карина Горичева, Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина, Дмитрий Баландин и Валерий Тихоненко.
Заключительный урок физической культуры, который стал 25-м для организаторов в рамках проекта, прошел в игровой форме с применением новейших разработок современной фитнесс-индустрии. По словам олимпийского чемпиона и идейного вдохновителя проекта Юрия Мельниченко, детям нужно показать, что здоровый образ жизни, а с ними и занятия физической культурой, могут быть интересными.
"Я думаю, у нас получился очень позитивный проект. Мы, как инструкторы и учителя, прошли колоссальную школу для себя. Снова открыли ее заново. Убедились, что основа здоровья заключается в двигательной активности. 25 школ - это и много, и не много. Если смотреть на фоне всего Казахстана. Но все же, общий позитив, который царил во время каждого занятия, он говорит о том, что спорт высших достижений должен быть доступнее для детей. Я бы хотел сказать огромное спасибо организаторам - инициатором проекта является Президентский клуб "Астана". Огромное спасибо фитнесс-клубу, нашим партнерам, который помог методически составить урок, интересно для детей," - поделился олимпийский чемпион.
По его словам, для того, чтобы каждый ребенок нашел что-то для себя, занятия по ходу проекта трансформировались и улучшались.
"Думаю, нужно поблагодарить и детей за участие в проекте. Мы ведь не выбирали никого персонально, все происходило, можно сказать, спонтанно. Мы не предполагали, ученики пятого класса или седьмого. Мы не готовили детей к уроку. Не было репетиций. Приезжали, знакомились с детьми, и органично проходил урок. Думаю, дети даже не замечали, как пролетало занятие. Каждый урок нес в себе позитивную энергетику, и это было здорово", - считает именитый борец греко-римского стиля.
Не забыл Юрий Васильевич и о том, что он и сам родитель. Финальное занятие проекта состоялось в столичной № 17 школе-гимназии имени Акана Курманова, где в третьем классе обучается сын Мельниченко. Олимпийский чемпион признался, что урок физической культуры должен был проходить для учащихся четвертого класса, но сын с другом также напросились принять участие. Именитый спортсмен остался доволен самоотдачей сына.
"По глазам сына я вижу, как его вдохновил этот урок. "Зажглись" позитивом и сотни-тысячи детей по всему Казахстану. Надеюсь, тот импульс, который задал наш проект, позитивными волнами накрыл весь Казахстан. Спасибо всем за поддержку и помощь", - подытожил Мельниченко.
Еще один известный спортсмен, неоднократный участник занятий проекта, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов заметил для себя, с чем могут бороться уроки "Физкульт-Ура". По его словам, лень - это тот враг, который мешает каждому ребенку стать чемпионом.
"Перед уроком я детям сказал, что моим любимым предметом была физическая культура. У меня по-особенному приподнятое настроение, когда был урок физкультуры. Я на занятие шел за "пятеркой". Ребятам сказал, надо любить физическую культуру. Вести здоровый образ жизни. Конечно, нужно хорошо учиться на других уроках, но физкультура - это здоровые дух и тело. Может быть, кто-то из участников нашего проекта завтра станет ведущим спортсменом мира. Почему нет? Нет ничего невозможного. Все возможно. Только нужно трудиться. Работать. Нужно не лениться и побеждать самого себя. У каждого человека внутри сидят леность и нежелание тренироваться. Вот с этим нужно бороться. Быть сильным и здоровым", - рассказал один из сильнейших боксеров мира начала 2000-х годов.
Звезда баскетбола, олимпийский чемпион-1988, Валерий Тихоненко подчеркнул значимость каждого урока для детей. Вспомнил легендарный спортсмен и свое детство.
"Если посмотрите на фотографии, то увидите, что все эмоции, они на лицах детей. Безусловно, есть такие приятные моменты, о которых никогда не забудешь. Это и школы в Алматы и в Астане, где я учился. Наверное, самое главное - это лица преподавателей, которые выпускают нас в жизнь, и, конечно, лица детей, их радость - это не забудется никогда. А ключевым достижением проекта я бы назвал то, что наши олимпийские чемпионы действительно пошли в люди. Не надо забывать, что фундамент на будущее закладывается именно на уроках физической культуры. Это то, что он будет помнить всегда. Считаю, что это очень правильное начинание. Мне кажется символичным, что в год 25-летия Независимости Казахстана Президентский клуб провел 25 таких уникальных уроков, и это нужно продолжать", - считает Тихоненко.
Он считает, что если бы он не занимался физической культурой, то, возможно, не добился бы того успеха в жизни - не стал бы олимпийским чемпионом. С другой стороны, звездный баскетболист заметил социальную составляющую проекта - каждый ребенок может принять участие в занятии, где инструктором является известный спортсмен или чемпион Олимпиады.
Добавим, что с момента старта социальный проект охватил школы Астаны, Алматы, Караганды, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска, Тараза, Талдыкоргана, Кокшетау, Костаная и села Федоровка (Костанайская область). Проект "Физкульт-Ура" проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и при поддержке Национального олимпийского комитета.
Наставниками школьников стали представители разных видов спорта, каждый из которых звезда: Ермахан Ибраимов, Иван Дычко, Данияр Елеусинов, Дарига Шакимова, Серик Сапиев, Василий Левит, Булат Жумадилов, Нурбахыт Тенизбаев, Елдос Сметов, Эльмира Сыздыкова, Гюзель Манюрова, Юрий Мельниченко, Карина Горичева, Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина, Дмитрий Баландин и Валерий Тихоненко.