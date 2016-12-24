Полузащитник "Ливерпуля" предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Слушание состоится в день матча его клуба.
Сегодня 19:40
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Роберто Фирмино. Фото с сайта eurosport.co.uk
Полузащитник сборной Бразилии и "Ливерпуля" Роберто Фирмино предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде, сообщает Eurosport.co.uk.
24 декабря полиция графства Мерсисайд остановила автомобиль Фирмино в центре Ливерпуля. В футбольном клубе отказались комментировать ситуацию до решения правоохранительных органов.
31 января Фирмино получит обвинения в суде. В этот же день его "Ливерпуль" дома встретится с "Челси" в рамках чемпионата Англии.
В этом сезоне на счету 25-летнего Фирмино пять голов и пять голевых передач в 16 матчах АПЛ. Его "Ливерпуль" занимает второе место.
24 декабря полиция графства Мерсисайд остановила автомобиль Фирмино в центре Ливерпуля. В футбольном клубе отказались комментировать ситуацию до решения правоохранительных органов.
31 января Фирмино получит обвинения в суде. В этот же день его "Ливерпуль" дома встретится с "Челси" в рамках чемпионата Англии.
В этом сезоне на счету 25-летнего Фирмино пять голов и пять голевых передач в 16 матчах АПЛ. Его "Ливерпуль" занимает второе место.