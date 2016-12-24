Экс-капитан сборной Казахстана наградил победителей и призеров турнира "Столичная весна"

Выиграли турниры юные футболисты "Астаны".

Юные футболисты "Астаны", входящей в состав Президентского клуба, выиграли турнир "Столичная весна". Победителей и призеров состязания ценными подарками, медалями и Кубком наградили экс-капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов и ветеран футбола Мэлс Кенетаев, передает корреспондент Vesti.kz.



Турнир, организованный ФК "Астана", собрал восемь команд с футболистами 2008 года рождения. В матче за третье место игроки, представляющие столичную Федерацию футбола, обыграли команду "Динамо" - 3:2. В финале сошлись две дружины Академии ФК "Астана": команда "А" с минимальным счетом победила соперников из команды "Б", и стала чемпионом турнира.





"Для детей это отличный турнир. "Астана" отлично все организовала. Было видно по эмоциям детей, как они живут турниром... Настоящие эмоции. Одни радовались, другие были по-настоящему расстроены. Вспомните, какая сумасшедшая борьба была за третье место! В счете лидировали то одни, то другие. Это здорово. На этом этапе у ребят уже видно желание побеждать, бороться на каждом участке поля, самоотверженность. Конечно, команды "Астаны" выделялись среди других команд. Были чуть выше классом, более сыгранными. Поэтому они и вышли в финал и выдали равный поединок", - рассказал Нурдаулетов.





Известный футболист вспомнил свой первый турнир: по его словам, он не выиграл то состязание, но опыт был полезен для дальнейшего прогресса.



"Это было давно. (смеется) Это было тоже с ДЮСШа. Играл примерно в семь-восемь лет. В таком же возрасте, как и эти ребята. Тяжело вспомнить. Вспоминаются только эмоции, когда ты выигрываешь или проигрываешь. Много было тогда турниров. В Советское время еще. Первый был в Алматы на стадионе "Локомотив". Мы тогда проиграли. Было очень грустно. Наверное, из-за этого и запомнилось. Я очень рад, что в Астане организовываются такие турниры. Вы посмотрите, как ребята радуются. Это очень классно", - делится бывший футболист.





Тренер команды-победителя Ануар Тукенов после финального матча не скрывал своих эмоций. Его подопечные выиграли состязание, а сам специалист сравнил себя с португальским коллегой.



- Наши дети занимаются больше года. В "Астану" мы выбираем только лучших. Отбор был и на этом турнире. Взяли на карандаш тех, кто отличался в других командах. Селекция идет постоянно. Для всех двери открыты в нашу команду, - рассказал специалист.



- В финале играли одноклубники - воспитанники ФК "Астана". Расскажите, сколько детей занимаются в этой группе?



- Это одна команда. В группе 40 человек. Мы подобрали примерно равные составы. Две команды вышли в финал, и одна из них стала победителем турнира. Нам чуть больше повезло.





- Турнир получился очень эмоциональным. В финале могли выиграть как вы, так и ваши друзья-соперники...



- Да, это непередаваемые эмоции. На взрослых турнирах не на всех такое встретишь. Очень высокий накал борьбы. Чувствуешь себя, хоть и детский тренер, но как Жозе Моуринью.



- А где проходят тренировки детей?



- Тут, на "Тарлан Арене". Это наша родная арена. Мы хозяева поля.

Фото предоставлено ФК "Астана"