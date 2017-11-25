Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара в ПСЖ

По его словам, избавление от бразильца помогло каталонцам найти баланс.
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Месси и Неймар. Фото: ESPN FC
Форвард "Барселоны" Лионель Месси нашел положительные моменты в продаже Неймара во французский "Пари Сен-Жермен".
"Уход Неймара привел к смене игрового стиля команды. Мы потеряли определенный атакующий потенциал, но наша защита стала сильнее.
Наша полузащита играет спокойнее, и команда стала более сбалансированной. Это делает нас сильнее в плане обороны", – цитирует Месси Eurosport со ссылкой на ESPN.
Неймар ушел из "Барселоны" летом в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. 25 ноября Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Отступные аргентинца составляют 700 миллиона евро.
"Уход Неймара привел к смене игрового стиля команды. Мы потеряли определенный атакующий потенциал, но наша защита стала сильнее.
Наша полузащита играет спокойнее, и команда стала более сбалансированной. Это делает нас сильнее в плане обороны", – цитирует Месси Eurosport со ссылкой на ESPN.
Неймар ушел из "Барселоны" летом в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. 25 ноября Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Отступные аргентинца составляют 700 миллиона евро.