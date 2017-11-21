Игроки "Реала" погоняли Роналду на тренировке, а тот раскапризничался и чуть не психанул

Форвард открыто жаловался и выражал недовольство партнерами.
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Фото: ©EPA
Футболисты мадридского "Реала" погоняли лидера команды Криштиану Роналду во время тренировочного упражнения, чем португалец оказался недоволен.
Как сообщает Eurosport, Роналду досталась роль водящего в круговом упражнении. На видео видно, что после несколько неудачных попыток отобрать мяч у форварда испортилось настроение. Португалец открыто жаловался и выражал недовольство партнерами. В конце у него все же получилось выйти из круга.
Отметим, что Роналду забил восемь мячей в пяти матчах Лиги чемпионов-2017/18, но в восьми играх чемпионата Испании отличился лишь однажды. Португалец - четырехкратный обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы".
Как сообщает Eurosport, Роналду досталась роль водящего в круговом упражнении. На видео видно, что после несколько неудачных попыток отобрать мяч у форварда испортилось настроение. Португалец открыто жаловался и выражал недовольство партнерами. В конце у него все же получилось выйти из круга.
Отметим, что Роналду забил восемь мячей в пяти матчах Лиги чемпионов-2017/18, но в восьми играх чемпионата Испании отличился лишь однажды. Португалец - четырехкратный обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы".