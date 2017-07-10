"Барселона" предложила 30 миллионов евро за трансфер защитника сборной Португалии

Другим кандидатом на игрока назывался "Манчестер Юнайтед".
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Нелсон Семеду. Фото с сайта record.pt
Защитник "Бенфики" и сборной Португалии Нелсон Семеду может продолжить карьеру в "Барселоне".
Как сообщает Record, испанский клуб сделал официальное предложение о трансфере за 30 миллионов евро. В случае отказа "Бенфики" каталонцы готовы увеличить сумму до 35 миллионов, но платить больше не намерены.
Другим кандидатом на Семеду ранее назывался английский "Манчестер Юнайтед". 23-летний футболист играет за главную команду "Бенфики" с 2015 года и вместе с лиссабонцами выиграл два последних чемпионата Португалии.
С 2015 года Семеду вызывается в сборную Португалии, за которую провел шесть матчей. В ее составе он участвовал на Кубке конфедераций-2017.
Как сообщает Record, испанский клуб сделал официальное предложение о трансфере за 30 миллионов евро. В случае отказа "Бенфики" каталонцы готовы увеличить сумму до 35 миллионов, но платить больше не намерены.
Другим кандидатом на Семеду ранее назывался английский "Манчестер Юнайтед". 23-летний футболист играет за главную команду "Бенфики" с 2015 года и вместе с лиссабонцами выиграл два последних чемпионата Португалии.
С 2015 года Семеду вызывается в сборную Португалии, за которую провел шесть матчей. В ее составе он участвовал на Кубке конфедераций-2017.