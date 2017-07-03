В октябре 2016-го португальца раскритиковали за фотографию со скульптурой Будды.
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Фото с сайта goal.com
Нападающего мадридского "Реала"и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии, опубликованной на странице футболиста в Instagram. Об этом пишет Lenta.ru.
На фото спортсмен позирует около бассейна с темнокожим португальским полузащитником Жозе Семеду. "Идеальное совпадение: черный и белый шоколад", - подписал фотографию Роналду.
В комментариях некоторые обвинили португальца в расизме: "Теперь есть две причины ненавидеть Роналду: гомосексуализм и расизм", - написал один из пользователей. "Это определенно расизм", - написал другой пользователь под фотографией Роналду.
В октябре 2016-го португальца раскритиковали пользователи Сети за фотографию со скульптурой Будды.
На фото спортсмен позирует около бассейна с темнокожим португальским полузащитником Жозе Семеду. "Идеальное совпадение: черный и белый шоколад", - подписал фотографию Роналду.
В комментариях некоторые обвинили португальца в расизме: "Теперь есть две причины ненавидеть Роналду: гомосексуализм и расизм", - написал один из пользователей. "Это определенно расизм", - написал другой пользователь под фотографией Роналду.
В октябре 2016-го португальца раскритиковали пользователи Сети за фотографию со скульптурой Будды.