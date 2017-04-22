Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом" в "Эль Классико"

Каталонцы догнали по очкам мадридцев, у которых есть игра в запасе.
Сегодня 08:10
Фото: Getty Images
Каталонская "Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
"Эль Класико" прошло на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе "Барселоны" дубль оформил Лионель Месси (33-я и 90-я минуты), еще один гол забил Иван Ракитич (73-я). У "Реала" отличились Каземиро (28-я) и Хамес Родригес (85-я)
При этом команда Зинедина Зидана с 77-й минуты играла в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник "Реала" Серхио Рамос.
После этой игры "Барселона" набрала 75 очков и догнала возглавляющий турнирную таблицу Примеры "Реал", у которого есть матч в запасе.
"Эль Класико" прошло на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе "Барселоны" дубль оформил Лионель Месси (33-я и 90-я минуты), еще один гол забил Иван Ракитич (73-я). У "Реала" отличились Каземиро (28-я) и Хамес Родригес (85-я)
При этом команда Зинедина Зидана с 77-й минуты играла в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник "Реала" Серхио Рамос.
После этой игры "Барселона" набрала 75 очков и догнала возглавляющий турнирную таблицу Примеры "Реал", у которого есть матч в запасе.