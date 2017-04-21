"Барселона" решила не включать Неймара в заявку на матч с "Реалом"

"Эль Классико" состоится 23 апреля в Мадриде.
Сегодня 16:56
Фото с сайта Daily Star
Руководство "Барселоны" приняло решение не включать Неймара в заявку на матч с мадридским "Реалом" даже в случае положительного вердикта по апелляции на его дисквалификацию, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Встреча команд в рамках 33-го тура чемпионата Испании пройдет 23 апреля в Мадриде и начнется в 00:45 по времени Астаны. Каталонский клуб подтвердил, что бразилец не поедет с командой на "Сантьяго Бернабеу".
Неймар был дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение в игре 31-го тура с "Малагой" (0:2). Тогда бразильский форвард, получив красную карточку, уходя с поля аплодировал главному арбитру, что было расценено дисциплинарной инстанцией Королевской федерации испанского футбола (RFEF) как публичное оспаривание и дискредитация решения судьи.
"Барселона" подала апелляцию на данное решение сначала в RFEF, а после отклонения - в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD), который еще не вынес свой вердикт. Как отмечается, так как вердикта по Неймару до сих пор нет, руководство "Барселоны" приняло решение не вносить бразильца в заявку даже в случае положительного решения TAD.
"Барселона" идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующего "Реала" на три очка, однако мадридский клуб имеет игру в запасе.
Встреча команд в рамках 33-го тура чемпионата Испании пройдет 23 апреля в Мадриде и начнется в 00:45 по времени Астаны. Каталонский клуб подтвердил, что бразилец не поедет с командой на "Сантьяго Бернабеу".
Неймар был дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение в игре 31-го тура с "Малагой" (0:2). Тогда бразильский форвард, получив красную карточку, уходя с поля аплодировал главному арбитру, что было расценено дисциплинарной инстанцией Королевской федерации испанского футбола (RFEF) как публичное оспаривание и дискредитация решения судьи.
"Барселона" подала апелляцию на данное решение сначала в RFEF, а после отклонения - в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD), который еще не вынес свой вердикт. Как отмечается, так как вердикта по Неймару до сих пор нет, руководство "Барселоны" приняло решение не вносить бразильца в заявку даже в случае положительного решения TAD.
"Барселона" идет на втором месте в таблице испанской примеры, отставая от лидирующего "Реала" на три очка, однако мадридский клуб имеет игру в запасе.