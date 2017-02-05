"Барселона" в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Испании по футболу

Каталонский клуб по сумме двух матчей обыграл мадридский "Атлетико".
Сегодня 07:55
Фото: Getty Images
Каталонская "Барселона" стала первым финалистом Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух матчей мадридский "Атлетико".
Ответная полуфинальная встреча команд, состоявшаяся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили точным Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.
При этом обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у "Барселоны" были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе "Атлетико" красную карточку получил Янник Феррейра-Карраско (69-я).
Первая игра команд, прошедшая 1 февраля в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.
Таким образом, каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в четвертый раз подряд. Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой" (0:0 в первой игре).
Ответная полуфинальная встреча команд, состоявшаяся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1. На гол Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили точным Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.
При этом обе команды заканчивали матч в меньшинстве: у "Барселоны" были удалены Серхи Роберто (57-я) и Суарес (90-я), в составе "Атлетико" красную карточку получил Янник Феррейра-Карраско (69-я).
Первая игра команд, прошедшая 1 февраля в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.
Таким образом, каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в четвертый раз подряд. Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой" (0:0 в первой игре).