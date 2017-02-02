"Барселона" подпишет Иско бесплатно летом 2018 года

Однако "Реал" не хочет уступать игрока своему самому принципиальному сопернику.
Сегодня 19:20
Фото с сайта mundodeportivo.com
Каталонская "Барселона" хочет видеть в своих рядах полузащитника "Реала" Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.
По данным издания, руководство каталонского клуба рассматривает 24-летнего Иско в качестве замены Андресу Иньесте. Накануне СМИ сообщили, что игрок сборной Испании отказался продлевать контракт со "сливочными" и готов рассмотреть предложения от других команд. Но "Реал" не хочет уступать хавбека своему самому принципиальному сопернику.
Контракт Иско с мадридской командой истекает летом 2018 года. По информации AS.com, "Барселона" планирует подписать 24-летнего игрока бесплатно. Сам футболист склоняется к переезду на "Камп Ноу", поскольку недоволен работой с Зинедином Зиданом, который не дает ему достаточно времени на поле.
В этом сезоне Иско в 15 матчах примеры забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
По данным издания, руководство каталонского клуба рассматривает 24-летнего Иско в качестве замены Андресу Иньесте. Накануне СМИ сообщили, что игрок сборной Испании отказался продлевать контракт со "сливочными" и готов рассмотреть предложения от других команд. Но "Реал" не хочет уступать хавбека своему самому принципиальному сопернику.
Контракт Иско с мадридской командой истекает летом 2018 года. По информации AS.com, "Барселона" планирует подписать 24-летнего игрока бесплатно. Сам футболист склоняется к переезду на "Камп Ноу", поскольку недоволен работой с Зинедином Зиданом, который не дает ему достаточно времени на поле.
В этом сезоне Иско в 15 матчах примеры забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.