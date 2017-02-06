Казахстанские шорт-трекисты сделали победный дубль на заключительном этапе Кубка мира

Денис Никиша выиграл 500-метровую дистанцию.
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Денис Никиша. Фото РИА Новости. Владимир Песня©
Казахстанцы Денис Никиша и Абзал Ажгалиев завоевали "золото" и "серебро" на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Никиша выиграл финал на 500 метров со временем 41,219 секунды, а Ажгалиев показал время - 41,436. Третьим финишировал канадец Франсуа Амлен - 41,473. Четвертым в финале стал представитель Южной Кореи Ким Чон Чхун - 41.540.
Стоит отметить, что на дистанциях 1 000 метров казахстанец Нурберген Жумагазиев дважды стал бронзовым призером. Также третьими казахстанские шорт-трекисты стали и в мужской эстафете на 5 000 метров.