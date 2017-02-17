Девушка недели. Изящество и грация гимнастки Анны Афуксениди

Спортсменка в этом году завоевала "золото" чемпионата Азии.
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Фото из личного архива спортсменки
Vesti.kz продолжают знакомить вас с самыми красивыми и талантливыми спортсменками страны. И на этой неделе героиней рубрики "Девушка недели" стала представительница художественной гимнастики Анна Афуксениди.
Художественная гимнастика по праву занимает особое место в спортивной иерархии. Утонченность, гибкость, красота и грация представительниц этого вида спорта мало кого оставляют равнодушным. Тем не менее это вид спорта, результаты в котором, как и во всех остальных, требуют огромных силовых и моральных затрат.
Мастер спорта международного класса Анна Афуксениди является одним из лидеров сборной Казахстана и в свои 19 лет добилась немалых высот. В этом году она завоевала золотую медаль на чемпионате Азии. Неоднократно участвовала и становилась финалисткой Кубков мира и международных Гран-при.
Кроме того, Анна одерживала победы и входила в тройку лучших на турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). И, конечно же, является неоднократной победительницей и призером чемпионата Казахстана.
Спорт девушка совмещает с учебой на третьем курсе в Казахской академии спорта и туризма. Вне тренировок и соревнований Афуксениди увлекается изучением актерского мастерства, а также просмотрами фильмов. Мечтает прыгнуть с парашютом.
Фото из личного архива спортсменки.
Художественная гимнастика по праву занимает особое место в спортивной иерархии. Утонченность, гибкость, красота и грация представительниц этого вида спорта мало кого оставляют равнодушным. Тем не менее это вид спорта, результаты в котором, как и во всех остальных, требуют огромных силовых и моральных затрат.
Мастер спорта международного класса Анна Афуксениди является одним из лидеров сборной Казахстана и в свои 19 лет добилась немалых высот. В этом году она завоевала золотую медаль на чемпионате Азии. Неоднократно участвовала и становилась финалисткой Кубков мира и международных Гран-при.
Кроме того, Анна одерживала победы и входила в тройку лучших на турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). И, конечно же, является неоднократной победительницей и призером чемпионата Казахстана.
Спорт девушка совмещает с учебой на третьем курсе в Казахской академии спорта и туризма. Вне тренировок и соревнований Афуксениди увлекается изучением актерского мастерства, а также просмотрами фильмов. Мечтает прыгнуть с парашютом.
Фото из личного архива спортсменки.