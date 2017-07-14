Артур Ардавичус удержался в пятерке сильнейших по итогам восьмого этапа "Шелкового пути"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 1:0
Тобол Акжайык 2:0
Тараз Актобе 1:1
Кайсар Атырау 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 2:0
Махтаарал Жетысу 1:4
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Иртыш (мол) Тараз (мол) 3:2
Ордабасы (мол) Рузаевка 1:4
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 0:9
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 0:3
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 1:3
СКА-Хабаровск Зенит 0:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 3:0
Спортинг Л Базель 2:3
Олимпик Марсель Фенербахче 1:0
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 2:5
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 0:0
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хорватия Германия 0:3
Казахстан Колумбия 1:3
Германия Колумбия 3:0
Казахстан Хорватия 3:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 1:3
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 3:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 2:1
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 2:0
Мугуруса-Бланко Уильямс 2:0
Кубот, Мело Марач, Павич 3:2
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 0:2
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Сарыарка Темиртау 4:3
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 6:5
Жусупов Аргилагос Перес 3:0
Сулейменов Ибаньес Диас 3:0
Пинчук Савон Котилла 0:3
Мижитов Круз Гомез 1:2
Аманкул Лопес Кардона 0:3
Рысбек Ла Круз 0:3
Саттыбаев Вейтиа 0:3
Букаев Тойрак Ортега 3:0
Сафиуллин Альварес 2:1
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 3:0
Байниязов Залдивар Сантистебан 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 32:19
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 29:27
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 26:36
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 49:18
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 8:35
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Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Кайрат А 2:3
Байконур Кыран 3:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Зенит 0:2
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Олимпик Марсель Фенербахче 1:0
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 2:5
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 4:3
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Колумбия 3:0
Казахстан Хорватия 3:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чилич Федерер 0:2
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 22:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 26:36
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 49:18
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 8:35
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Кайсар
Окжетпес Тараз
Акжайык Ордабасы
Астана Тобол 20:00
Кайрат Атырау
Иртыш Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Кыран 3:0
Экибастуз Махтаарал
Кайрат А Кызыл-Жар СК
Кыран Каспий
Байконур Шахтер-Булат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Алтай УК Астана (мол)
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Спартак М Динамо М 22:30
Анжи Амкар 22:30
ЦСКА М Локомотив М 18:00
Зенит Рубин 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Атлетик Фенербахче 23:55
Реал СЛ Манчестер Юнайтед 08:00
Милан Боруссия Д 17:20
Олимпик Марсель Спортинг Л 23:00
Вест Бромвич Лестер Сити 16:00
Бавария Арсенал 17:20
Ливерпуль Кристал Пэлас 18:30
ФК Монако Фенербахче 23:00
Рома ПСЖ 07:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 07:30
Барселона Ювентус 04:00
Тоттенхэм ПСЖ 06:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Черно Море 21:45
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Индивидуальная гонка. Этап 20. Марсель - Марсель (22.5 km) 17:45
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Япония Россия 01:30
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Хорватия Россия 17:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
США Россия 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 18:00
Вышка 10 м. . Финалы 21:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Чилич Федерер 0:2
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Астана (Казахстан) -2017"
Голубев Герасимов 11:00
Донской Евсеев 11:00
Думбия Бублик 11:00
Манафов Кукушкин 11:00
Попко Хасанов 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Познань (Польша) -2017"
Ватутин Недовесов 16:00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Комбинация. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (микст) 23:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Япония (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Индия (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Китай (U-20) 17:00
Индия (U-20) Китай (U-20) 12:30
Гонконг (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Япония (U-20) 15:30
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Южная Корея Колумбия 11:00
Польша Казахстан 13:30
Южная Корея Польша 11:00
Казахстан Колумбия 13:30
Баскетбол. Кубок Азии 2017. Дивизион В
Казахстан Фиджи 15:30
Ливан Сингапур 18:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Артур Ардавичус удержался в пятерке сильнейших по итогам восьмого этапа "Шелкового пути"

Ралли-марафон перемещается в Китай.

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Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус удерживает позицию в пятерке сильнейших на ралли-марафоне "Шелковый путь", сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана". 

Восьмой этап был проложен по сложному разноплановому рельефу - горная местность на юге и многочисленные буровые скважины на севере. Спортсменов ожидали скоростные участки со сложным геометрическим ландшафтом. Общая длина этапа составила 436,340 километра, а протяженность спецучастка - 250,37 километра.

Команда Astana Motorsports во главе с Ардавичусом продолжает удерживать пятое место в общем зачете, заканчив восьмой этап на седьмом месте.



"Плотные дюны. Лезешь наверх - и за гребнем следует серьезный спуск даже для нас. Носом тут можно клюнуть так, что потом останется только ждать грузовик-метлу. Опасные многочисленные спуски", - говорит об этапе Ардавичус. 

Пилот отмечает, что настройка подвески грузовика Iveco не подходит для быстрой езды по разбитой песочной дороге - набор скорости оборачивается возрастающей амплитудой клевков кузова грузовика, в связи с чем приходится сбавлять скорость, иначе машина не выдерживает.





Согласно расписанию трансконтинентального марафона "Шелковый путь", участников гонки ожидает один день отдыха в городе Урумчи. Организаторы марафона подготовили для гонщиков отдельную программу выходного дня.

"День отдыха предполагает даже посещение оперы в Урумчи. Но нам сегодня не до оперы, нужно решить много вопросов, от обмена валюты до приобретения сим-карт, что совсем непросто осуществить здесь, близ Урумчи. При обмене валюты нужно заполнять много форм, уходит на это час. Один из самых странных вопросов - какую школу вы закончили. Китай это другой мир, и мы вынуждены здесь играть по его правилам", - поясняет Ардавичус.
.
Члены казахстанского экипажа получили китайские водительские удостоверения и номерные знаки, без которых движение на территории Китая запрещено несмотря на спортивную составляющую.

Следующий девятый этап - это старт решающей половины. Ралли "Шелковый путь" въезжает в пустыню Гоби, где в этом году ожидается особенно жаркая погода.









Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
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