Артур Ардавичус удержался в пятерке сильнейших по итогам восьмого этапа "Шелкового пути"

Ралли-марафон перемещается в Китай.
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Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус удерживает позицию в пятерке сильнейших на ралли-марафоне "Шелковый путь", сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".
Восьмой этап был проложен по сложному разноплановому рельефу - горная местность на юге и многочисленные буровые скважины на севере. Спортсменов ожидали скоростные участки со сложным геометрическим ландшафтом. Общая длина этапа составила 436,340 километра, а протяженность спецучастка - 250,37 километра.
Команда Astana Motorsports во главе с Ардавичусом продолжает удерживать пятое место в общем зачете, заканчив восьмой этап на седьмом месте.
"Плотные дюны. Лезешь наверх - и за гребнем следует серьезный спуск даже для нас. Носом тут можно клюнуть так, что потом останется только ждать грузовик-метлу. Опасные многочисленные спуски", - говорит об этапе Ардавичус.
Пилот отмечает, что настройка подвески грузовика Iveco не подходит для быстрой езды по разбитой песочной дороге - набор скорости оборачивается возрастающей амплитудой клевков кузова грузовика, в связи с чем приходится сбавлять скорость, иначе машина не выдерживает.
Согласно расписанию трансконтинентального марафона "Шелковый путь", участников гонки ожидает один день отдыха в городе Урумчи. Организаторы марафона подготовили для гонщиков отдельную программу выходного дня.
"День отдыха предполагает даже посещение оперы в Урумчи. Но нам сегодня не до оперы, нужно решить много вопросов, от обмена валюты до приобретения сим-карт, что совсем непросто осуществить здесь, близ Урумчи. При обмене валюты нужно заполнять много форм, уходит на это час. Один из самых странных вопросов - какую школу вы закончили. Китай это другой мир, и мы вынуждены здесь играть по его правилам", - поясняет Ардавичус.
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Члены казахстанского экипажа получили китайские водительские удостоверения и номерные знаки, без которых движение на территории Китая запрещено несмотря на спортивную составляющую.
Следующий девятый этап - это старт решающей половины. Ралли "Шелковый путь" въезжает в пустыню Гоби, где в этом году ожидается особенно жаркая погода.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Восьмой этап был проложен по сложному разноплановому рельефу - горная местность на юге и многочисленные буровые скважины на севере. Спортсменов ожидали скоростные участки со сложным геометрическим ландшафтом. Общая длина этапа составила 436,340 километра, а протяженность спецучастка - 250,37 километра.
Команда Astana Motorsports во главе с Ардавичусом продолжает удерживать пятое место в общем зачете, заканчив восьмой этап на седьмом месте.
"Плотные дюны. Лезешь наверх - и за гребнем следует серьезный спуск даже для нас. Носом тут можно клюнуть так, что потом останется только ждать грузовик-метлу. Опасные многочисленные спуски", - говорит об этапе Ардавичус.
Пилот отмечает, что настройка подвески грузовика Iveco не подходит для быстрой езды по разбитой песочной дороге - набор скорости оборачивается возрастающей амплитудой клевков кузова грузовика, в связи с чем приходится сбавлять скорость, иначе машина не выдерживает.
Согласно расписанию трансконтинентального марафона "Шелковый путь", участников гонки ожидает один день отдыха в городе Урумчи. Организаторы марафона подготовили для гонщиков отдельную программу выходного дня.
"День отдыха предполагает даже посещение оперы в Урумчи. Но нам сегодня не до оперы, нужно решить много вопросов, от обмена валюты до приобретения сим-карт, что совсем непросто осуществить здесь, близ Урумчи. При обмене валюты нужно заполнять много форм, уходит на это час. Один из самых странных вопросов - какую школу вы закончили. Китай это другой мир, и мы вынуждены здесь играть по его правилам", - поясняет Ардавичус.
.
Члены казахстанского экипажа получили китайские водительские удостоверения и номерные знаки, без которых движение на территории Китая запрещено несмотря на спортивную составляющую.
Следующий девятый этап - это старт решающей половины. Ралли "Шелковый путь" въезжает в пустыню Гоби, где в этом году ожидается особенно жаркая погода.
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"