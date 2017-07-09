Ардавичус финишировал третьим на этапе ралли-марафона "Шелковый путь" в Астане

Благодаря этому капитан Astana Motorsports поднялся на третью строчку общего зачета грузовиков.
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Капитан Astana Motorsports Артур Ардавичус занял третье место на четвертом этапе ралли-марафона "Шелковый путь", который прошел от Костаная до Астаны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первым спецучасток, состоящий из 373 километров, среди грузовиков преодолел чешский пилот "Татры" Мартин Коломы, опередивший на 21 секунду голландца Жерара де Роя ("Ивеко"). Ардавичус, который также выступает на "Ивеко", проиграл победителю этапа минуту и 56 секунд.
В общем зачете грузовиков лидирует Коломы, который на 11 минут и восемь секунд опережает Де Роя и на 14 минут 37 секунд Ардавичуса. В свою очередь, капитан Astana Motorsports проигрывает голландскому пилоту три минуты 29 секунд.
О том, как разворачиваются события в гонке "глазами" Артура Ардавичуса, можно наблюдать на канале Astana Spirit на Youtube.