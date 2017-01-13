Экипаж Astana Motorsports завоевал "бронзу" в своем классе на "Дакаре"

Ралли-рейд проходил в странах Южной Америки.

Гонщики Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", успешно финишировала на самом опасном экстрим-рейде планеты "Дакар", сообщает пресс-служба команды.

Легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева занимают третье место по итогам гонки в классе стандартных машин T2. Грузовой экипаж под управлением известного спортсмена Артура Ардавичуса стал 26-м. За две изнурительные недели участники преодолели 9 тысяч километров по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Напомним, что Президентский клуб "Астана" выставил на «Дакар» два экипажа команды Astana Motorsports. В составе грузового экипажа (Т4) были бронзовый призер "Дакара 2012" пилот Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман на автомобиле MAN TGS. Легковой экипаж был представлен победителем Кубка мира по ралли-рейдам FIA 2015 в категории Т2 пилотом Денисом Березовским и штурманом Алексеем Никижевым на Toyota Land Cruiser 200 в классе Production - автомобили с малым отличием от серийных моделей (Т2).

Участники считают, что марафон выдался очень трудным, а организаторы назвали нынешний "Дакар" одним из сложнейших за всю историю. Погодные условия внесли определенные коррективы в планы гонщиков на результат, и многие потенциальные лидеры остались далеко внизу турнирной таблицы.

"Многие были недовольны экстремальными условиями, которые предложили нам боливийские участки - дожди, сели, оползни. Но на то "Дакар" и экстремален, чтобы преодолевать эти барьеры. Конечно, для спортивной дирекции ралли сложно было переносить все это и координировать логистику соревнования, но без этого, когда все проходит гладко, это, к сожалению, тогда не "Дакар" Я доволен и этой экстремальной составляющей, и гонкой, - комментирует спортивный директор ралли-марафона "Дакар" Марк Кома.

Заключительный, 12-й, этап трансконтинентального марафона из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес (Аргентина) был очень быстрым - лидеры поставили себе задачу удержать позиции, которых они добились в результате предыдущих этапов. Общая протяженность 12-го дня составила 786 км, включая всего 64 км спецучастка.

Грузовой экипаж пришел 16-м на этапе и завершил "Дакар" на 26-м месте. А легковой экипаж "Астаны" сохранил за собой третье место в своем классе Т2, финишировав 31-м на этапе и заняв 29-ю строчку в "абсолюте". Задача с финишем выполнена на сто процентов - оба экипажа прошли всю гонку и закончили ее, несмотря на все риски, в полном составе.

Как известно, грузовой экипаж под управлением Ардавичуса с первых дней гонки был в числе десятки лидеров. Изменилась ситуация после прохождения каравана через горы Боливии. Там случилась техническая неполадка с турбиной, из-за чего отключилась система, контролирующая ход на горных высотах. Это привело к задержке и штрафному времени в 12 часов, что отбросило экипаж Ардавичуса на 39-е место в турнирной таблице. И все это время пилот "Астаны" пытался нарастить утерянное преимущество, постепенно поднимаясь наверх.

Обратим внимание, что впереди легкового экипажа Astana Motorsports только два экипажа заводской команды Toyota под управлением Кристиана Лавьеля и Акира Миура, которые оба говорят, что хотят еще посоревноваться с Березовским, ведь в недавно прошедшем крупном ралли-марафоне Silk Way Rally-2016 казахстанец завоевал первый приз, обойдя в финале заводской экипаж Toyota, пилотируемый Миура. А в заключение своих слов Лавьель надел бирюзовую кепку с символикой "Астаны", подаренную ему нашей командой.

"Только сели за руль грузовика. Довести эту машину до стопроцентной «боевой» готовности не составляет особого труда, и в следующие гонки, а также между ними, будем этим заниматься.

Особо хочется отметить и выразить благодарность представителям Культурного центра РК в Росарио при поддержке Посольства Казахстана в Федеративной Республике Бразилия, которые ежегодно приезжают поддержать нашу команду на торжественном подиуме, приносят с собой флаг нашей страны, что придает большой импульс и свидетельствует о глубоком патриотизме. Нам очень приятно вдали от Родины видеть своих земляков, которые с таким восторгом создают теплую атмосферу. Мы на финише и везем медали "Дакара" в Казахстан!" - подытоживает представитель Президентского клуба "Астана" Ардавичус.

В заключении директор "Дакара" Этьен Лавинь отметил, что на следующий год, в 40-летний юбилей гонки, организаторы готовят новые приключения для участников и ждут "Астану" в своих рядах.

Фото пресс-службы Astana Motorsports