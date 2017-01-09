Экипаж Марата Абыкаева выиграл восьмой этап подряд на Africa Eco Race-2017

Другой казахстанский экипаж покинул Топ-3 абсолютного зачета.

Экипаж Off Road Kazakhstan, управляемый Маратом Абыкаевым и Андреем Чипенко, выиграл восьмой этап подряд на ралли Africa Eco Race-2017 в зачете "серийных" машин Т2, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также гонщики сохранили свою позицию в Топ-20 абсолютного зачета, состоящего из внедорожников и грузовиков.



Экипаж, выступающий на Toyota Land Cruiser, благодаря уверенной победе на этапе, еще больше увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя. Победная тенденция казахстанских гонщиков началась еще с первого этапа. Каждый отрезок гонки Абыкаев и Чипенко завершали на первом месте. Кроме того, после седьмого этапа экипаж вошел в Топ-20 абсолютного зачета, представленного внедорожниками и грузовиками. Гонщики занимают 20-е место.







Другому экипажу команды в лице Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро не удалось развить свое недавнее достижение в виде второй строчки в абсолютном зачете. Восьмой этап гонщики завершили на 25-м месте среди всех участников и на шестом месте в своей категории (T1). Также на их счету 15 минут штрафного времени. И теперь экипаж, выступающий на автомобиле Ford 150, потерял пять строчек и занимает седьмое место в "абсолюте".



Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.



Фото с официального сайта ралли-марафона.