Участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 12:11
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков

Организаторам предстоит принять трудное решение - продолжить гонку или модифицировать ее маршрут.

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Фото предоставлено пресс-службой Astana Motorsports
Фото предоставлено пресс-службой Astana Motorsports
Сегодня участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков, которые превратили боливийский спецучасток в грязевое месиво, опасное для прохождения, сообщает пресс-служба Astana Motorsports.

Гоночный караван прямиком по лиазону отправился в столицу Боливии Ла-Пас, где состоялся торжественный подиум в центре самой высокогорной столицы мира на высоте 3 500 метров над уровнем моря.

Официальное название города с первого раза вряд ли заучишь - Ла-Сюидад-де-Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас, что в переводе звучит как "Богоматерь мира". Ла-Пас - достаточно старинный город, основанный еще в 1548 году. Забрав себе бразды правления Боливией, город фактически разделил полномочия с ее столицей де-юре (по конституции) - городом Сукре. Здесь можно посетить музей коки, прокатиться на фуникулере, но вряд ли все это имеет значение, когда в город приходит "Дакар". Авеню Монтес сегодня собрало сотни тысяч людей. На самом же подиуме Президент Боливии лично принимал участников. Astana Motorsports Эво Моралес приветствовал особенно тепло, отметив, что экипажи "Астаны" являются постоянными участниками "Дакара", с которыми он знаком, а также пожелал нашей команде удачи, ведь впереди еще много трудных этапов. Казахстанцы преподнесли Президенту памятные национальные сувениры, мужчины пожали друг другу руки, не замечая над головой начавшийся ливень.

"Это удивительная страна. Сплошные эмоции. На чемпионате мира по футболу, наверное, также голосят. После встречи с президентом на подиуме нас одарили венками из листьев коки. Все кричат "Браво!", просят сфотографироваться и буквально облепляют автомобиль. Голова кругом идет. Боливия настолько гостеприимная страна, насколько это вообще возможно", - делится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Воспользовавшись вынужденным отсутствием "боевых" километров сегодня, медиагруппа "Астаны" на "Дакаре" провела с капитаном команды Артуром Ардавичусом небольшое интервью, чтобы изнутри узнать, что происходит на гонке.

- Какая ситуация в целом сейчас на "Дакаре", как развивается гонка?

- Этот "Дакар" до сих пор проходит по очень опасным участкам. Сколько машин улетело, сошло. Организаторы стараются "затирать" эти аварии, чтобы казалось, что гонка продолжается. А на самом деле, караван потерял уже порядка 30 процентов техники. Сколько людей в больницах лежит. Мне очень нравится смотреть смонтированное видео от организаторов по итогам каждого этапа. Знаете, такая красивая, "вылизанная" картинка. Но в реальности все тут по-другому. Один член нашей команды пошел в столовую вчера в сланцах и отморозил ноги, так как вчера было много грязи на бивуаке и низкая температура воздуха. И это только один из примеров.

- Сидя в кабине, пилотируя грузовик, бывает страшновато?

- Конечно, бывает страшно. Особенно в этих горных серпантинах, когда с одной стороны - каменная стенка, а с другой - обрыв. Страшно. Но ехать нужно быстро. В такие секунды и задаешься вопросом - зачем я все это делаю? И все, кто здесь гоняется, это не простые рядовые спортсмены. Тут собирается высший класс.

- Буквально перед "Дакаром" информационная лента пестрила новостями из Боливии - тотальная засуха. Что мы видим здесь - это отмененный этап из-за чрезмерных осадков. Как погода влияет на гонку?

- Погода преподносит сюрпризы. Никто не ожидал, что в Боливии возможны такие проливные дожди с подобными последствиями. Все ждали засуху и думали, как будут бороться с мучительной жарой. В итоге что случилось? Те пересохшие русла рек, по которым мы должны были ехать, сейчас заполнены грязью. Селевой поток - камни и вода. Ехать просто невозможно. Судя по тому, что происходит с погодой, дожди в ближайшие дни не прекратятся. У организаторов паника, в организаторской палатке разговаривают на повышенных тонах. Нужно принимать решения - не хочется терять гонку, но и продолжать - это большой риск. Ждем новостей от организаторов по следующим этапам.

Сегодня, 8 января, на "Дакаре" день отдыха. Организаторам предстоит принять трудное решение - продолжить гонку или модифицировать ее маршрут. Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", традиционно готовит национальный кулинарный сюрприз на бивуаке, который в этот раз расположился на территории военной академии боливийской столицы Ла-Пас.
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