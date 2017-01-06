Организаторам предстоит принять трудное решение - продолжить гонку или модифицировать ее маршрут.

Фото предоставлено пресс-службой Astana Motorsports

Сегодня участники "Дакара" лишились "боевого" дня из-за избыточных осадков, которые превратили боливийский спецучасток в грязевое месиво, опасное для прохождения, сообщает пресс-служба Astana Motorsports.



Гоночный караван прямиком по лиазону отправился в столицу Боливии Ла-Пас, где состоялся торжественный подиум в центре самой высокогорной столицы мира на высоте 3 500 метров над уровнем моря.



Официальное название города с первого раза вряд ли заучишь - Ла-Сюидад-де-Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас, что в переводе звучит как "Богоматерь мира". Ла-Пас - достаточно старинный город, основанный еще в 1548 году. Забрав себе бразды правления Боливией, город фактически разделил полномочия с ее столицей де-юре (по конституции) - городом Сукре. Здесь можно посетить музей коки, прокатиться на фуникулере, но вряд ли все это имеет значение, когда в город приходит "Дакар". Авеню Монтес сегодня собрало сотни тысяч людей. На самом же подиуме Президент Боливии лично принимал участников. Astana Motorsports Эво Моралес приветствовал особенно тепло, отметив, что экипажи "Астаны" являются постоянными участниками "Дакара", с которыми он знаком, а также пожелал нашей команде удачи, ведь впереди еще много трудных этапов. Казахстанцы преподнесли Президенту памятные национальные сувениры, мужчины пожали друг другу руки, не замечая над головой начавшийся ливень.



"Это удивительная страна. Сплошные эмоции. На чемпионате мира по футболу, наверное, также голосят. После встречи с президентом на подиуме нас одарили венками из листьев коки. Все кричат "Браво!", просят сфотографироваться и буквально облепляют автомобиль. Голова кругом идет. Боливия настолько гостеприимная страна, насколько это вообще возможно", - делится впечатлениями пилот Astana Motorsports Денис Березовский.



Воспользовавшись вынужденным отсутствием "боевых" километров сегодня, медиагруппа "Астаны" на "Дакаре" провела с капитаном команды Артуром Ардавичусом небольшое интервью, чтобы изнутри узнать, что происходит на гонке.



- Какая ситуация в целом сейчас на "Дакаре", как развивается гонка?



- Этот "Дакар" до сих пор проходит по очень опасным участкам. Сколько машин улетело, сошло. Организаторы стараются "затирать" эти аварии, чтобы казалось, что гонка продолжается. А на самом деле, караван потерял уже порядка 30 процентов техники. Сколько людей в больницах лежит. Мне очень нравится смотреть смонтированное видео от организаторов по итогам каждого этапа. Знаете, такая красивая, "вылизанная" картинка. Но в реальности все тут по-другому. Один член нашей команды пошел в столовую вчера в сланцах и отморозил ноги, так как вчера было много грязи на бивуаке и низкая температура воздуха. И это только один из примеров.



- Сидя в кабине, пилотируя грузовик, бывает страшновато?



- Конечно, бывает страшно. Особенно в этих горных серпантинах, когда с одной стороны - каменная стенка, а с другой - обрыв. Страшно. Но ехать нужно быстро. В такие секунды и задаешься вопросом - зачем я все это делаю? И все, кто здесь гоняется, это не простые рядовые спортсмены. Тут собирается высший класс.



- Буквально перед "Дакаром" информационная лента пестрила новостями из Боливии - тотальная засуха. Что мы видим здесь - это отмененный этап из-за чрезмерных осадков. Как погода влияет на гонку?



- Погода преподносит сюрпризы. Никто не ожидал, что в Боливии возможны такие проливные дожди с подобными последствиями. Все ждали засуху и думали, как будут бороться с мучительной жарой. В итоге что случилось? Те пересохшие русла рек, по которым мы должны были ехать, сейчас заполнены грязью. Селевой поток - камни и вода. Ехать просто невозможно. Судя по тому, что происходит с погодой, дожди в ближайшие дни не прекратятся. У организаторов паника, в организаторской палатке разговаривают на повышенных тонах. Нужно принимать решения - не хочется терять гонку, но и продолжать - это большой риск. Ждем новостей от организаторов по следующим этапам.



Сегодня, 8 января, на "Дакаре" день отдыха. Организаторам предстоит принять трудное решение - продолжить гонку или модифицировать ее маршрут. Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", традиционно готовит национальный кулинарный сюрприз на бивуаке, который в этот раз расположился на территории военной академии боливийской столицы Ла-Пас.

