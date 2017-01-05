Экипаж Astana Motorsports удержал за собой третью строчку общего зачета "Дакара" после сложного пятого этапа

Из-за погодных условий организаторы сократили дистанцию.

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", прошла дистанцию пятого этапа "Дакара" по территории Боливии из Туписа в Оруро, сообщает пресс-служба команды.

Экипаж под управлением Дениса Березовского сохранил за собой третью строчку в своем классе, а пилот Артур Ардавичус со своими коллегами по экипажу вновь вернулся в Топ-10 на этапе гонки, передает пресс-служба клуба.



Дистанция пятого этапа "Дакара" составляла почти 700 километров. Организаторы решили сократить этап из-за погодных условий. Регион захлестнули дожди, которые превратили вторую секцию спецучастка в грязевое месиво. К слову, даже въезд на бивуак стал испытанием - мягкий грунт и вода превратили участок стоянки гоночного каравана в грязевой парк. При этом температура воздуха составила 0 градусов, а ночью упала еще ниже.







"Мы стартовали на высоте 4 000 метров. Горные узкие, скользкие дороги. С одной стороны - пропасть. Экстремальные пейзажи за окном. На финише первой секции спецучастка мы узнали, что этап был сокращен. Организаторы вовремя приняли верное решение. Даже на бивуаке экипажи преодолевают участки в стиле "Ладоги", что было бы на спецучастке - представить страшно", - прокомментировал пилот Astana Motorsports Денис Березовский.



Пилот Денис Березовский и штурман Алексей Никижев финишировали на этапе 39-ми, заняв 31-ю строчку в общем турнирном зачете. В своем классе Т2 production (автомобили с малым отличием от серийных моделей) гонщики сохранили третье место. Однако сегодняшний этап стал непростым с точки зрения навигации.



"Подъезжаем к участку и видим картину - более десяти машин копошатся. Ищут ту самую скрытую точку. Не найдя эту точку, у тебя даже нет ориентира, куда дальше держать путь. "Плутанули" на 20 километров, вернулись снова. Нашли, взяли точку и пошли далее по курсу. Потеряли минут двадцать. Сегодня многие заблудились", - поделился впечатлениями штурман Алексей Никижев.



Капитан "Астаны" Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман замкнули десятку лидеров гонки пятого этапа. В генеральной турнирной классификации грузовик MAN TGS занимает 33-е место, продвинувшись на четыре позиции вверх по таблице.







"Сегодня проехали хорошо. Машину за ночь перебрали. Частично решили проблему с тягой на высоте, и мы смогли хотя бы ехать. В целом же проблема следующая - двигателю не хватает мощности, чтобы раскрутиться и начать движение в условиях разряженного кислорода. В этот раз проблема с высотной болезнью не у меня, пилота, а у автомобиля. Но мы продолжаем", - подытожил бронзовый призер "Дакара-2012" Артур Ардавичус.







Фото предоставлены Президентским клубом "Астана"