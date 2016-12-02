"Дакар" - это страх, слезы, адреналин и смех. Этот "коктейль" пьется одним глотком - Ардавичус

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ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
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Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
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Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
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Нефтехимик Северсталь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Северсталь 2:1
Ак Барс СКА 2:2
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Дакар" - это страх, слезы, адреналин и смех. Этот "коктейль" пьется одним глотком - Ардавичус

В масштабном ралли примут участие два казахстанских экипажа.

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1 Комментариев
Артур Ардавичус. Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Артур Ардавичус. Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Пилот команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба "Астана", Артур Ардавичус в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об особенностях подготовки к "Дакару", о рисках и страхе, а также о том, как доставляются на место гонки казы.

- Артур, Вы - капитан команды, за плечами которого неоднократное участие в "Дакаре", а также гонщик с большим стажем. Как сейчас Вы воспринимаете это ралли? Как подходите к "Дакару": просто как к очередной гонке или все-таки борьбе за выживание? Испытываете ли на старте "холодок"?

- Для нас "Дакар" - это уже наша жизнь и прежде всего большая ответственность. Но в тоже время для всех гонщиков - это праздник, к которому мы готовимся. И наша задача - показать себя, показать результат и вернуться в моем случае в Казахстан не с пустыми руками.

Конечно, адреналина хватает. Все настроено так, что ошибаться ни в коем случае нельзя. Всего лишь одна ошибка будет стоить очень дорого и многого. Глядя на те экипажи, которые сходили, сходят, да и наши ошибки в прошлом, понимаешь цену неправильных действий. Всегда стараемся работать над собой, стремимся к минимизации ошибок. И практически всегда мы финишируем в гонке, тем более в лидерах. Значит, правильно развиваемся.



Как вы говорите "холодок", конечно, присутствует. На гонке не только он: во время прохождения этапов в наличии целый коктейль, который состоит из адреналина, страха, слез, радости, смеха. Все смешано и пьется одним глотком. В этом состоянии важно не сбросить жар, не остыть. Необходимо остаться в нем до конца. Наши гонщики, и Денис, и Алексей, хладнокровны, рассудительны, опытны. Они знают свое дело. И в своем экипаже я стараюсь придерживаться таких же характеристик. 

- Известно, что команда тестировала новую систему амортизации. Даже прозвучали положительные отзывы. Не рискнули использовать новинку на этом "Дакаре"? 

- Технических новинок, в принципе, у нас много. В Марокко на тестах я впервые увидел новую систему стабилизации, амортизации. Но я побоялся ее применять на этом "Дакаре". Все-таки система новая и неизвестно, как она себя проявит и выдержит ли длинный марафон. Все могло обернуться разрушением в итоге. В течение года будем тестировать. Очень интересное техническое решение. Пока же мы остались на стандартных амортизаторах. Те настройки, которые сейчас установлены, нам понятны, мы с ними знакомы. Остальное же будем тестировать, проверять. Я пока не рискнул применить их.

- Будете ждать 100-процентной уверенности в том, что система не подведет?

- Конечно. В таких моментах лучше использовать проверенные временем и боем установки.



- Тем более, Вы поедете гонку на новом автомобиле. Наверняка это добавляет Вам нервозности.

- Мне нужно время, чтобы понять на 100 процентов мой автомобиль. Для меня он совершенно новый. Очень интересный, очень быстрый, достаточно стабильный в поворотах. Большие ямы принимает просто замечательно. Мне на нем будет интересно ехать и преодолевать этапы. Но с другой стороны я не знаю его границы. А это опасно.

- А как проходит транспортировка участвующих машин? Как она выглядит в этот раз?

- Автомобили плывут из порта Ле Гавр, Франция. Их отправляют 24 ноября, и 29 декабря они приходят Буэнос-Айрес. Там уже наши механики их снимают и доставляют на техническую комиссию в Асунсьон. 



- Комиссия - это, наверное, отдельная тема в истории "Дакара". 

- Есть технический регламент, состоящий из 132 страниц. Любое отклонение от регламента, любое повреждение означает недопуск автомобиля к участию. Сложная работа, но это закон. Отмечу, что при отправке транспорта на место гонки он уже полностью собран и готов для прохождения комиссии. Нам осталось теперь только получить допуск к участию.

- Но как бы транспорт ни был готов к гонке, в пути зачастую происходят поломки, которые на продолжительное время лишают участников возможности двигаться дальше. И ремонт всегда проходит на месте. Часто ли водители из других команд приходят на помощь? Помнится случай, когда водитель из стана соперников одолжил нашей команде сварку.

- Помочь в пути может только заявленный участник. Любая помощь со стороны - это сход с гонки. Обычно в конце следуют "технички", которые заявлены как участники. Обычно они возят сварку и другие важные элементы для ремонта в пути. Не все, конечно, ибо агрегаты большие. Они спортсмены, но едут медленнее. И главная задача данного экипажа - помочь своим товарищам в пути. Но бывают случаи, когда из других команд подобные экипажи приходят на помощь. Как раз это тот момент, про который Вы упомянули. Это хорошая практика.



- Тогда и механик команды отличился, выполнив буквально нереальный в полевых условиях ремонт.

- Отличный мастер. Он провел такой ремонт, который под силу был бы только в мастерской. Но в этот раз он поедет в автомобиле конкурентов, в команде Renault. Ротация зависит от того, с какой командой идет сотрудничество. Это определяет привязку определенных механиков. 

- Стала ли ответственность за команду чем-то обыденным? Столько гонок уже позади.

- У нас каждый член команды несет ответственность. Причем сюда входит и такое понятие, как "командная ответственность". Мы никогда не оставим на трассе своего коллегу. Все гонщики представляют один спортивный клуб. Нет ничего индивидуального.

- А кто-нибудь, помимо вашей команды, устраивают своеобразную презентацию страны? Это я о дне Казахстана на "Дакаре".

- Нет. Только мы это используем. Это уже добрая традиция. Мы ее буквально внедрили в "Дакар". И теперь отказаться от нее уже нельзя (смеется). 

- А как готовитесь к этому? Следуете ли заранее заготовленному сценарию?

- Сценария у нас точно нет. Будет день отдыха, и если мы до него доедем, значит точно будет день казахской кухни. Это уже все знают. Ну а мы как готовимся? Закупаем казы и пакуем так, чтобы собаки их не нашли в аэропортах (смеется). Лететь ведь все-таки далеко. Замораживаем, упаковываем. Вот и все. Так и довозим один из главных продуктов. Главное, что все, что мы делаем, гонщикам нравится.





Напомним, "Дакар-2017" впервые стартует в парагвайской столице Асунсьон. Первые этапы дистанции длиной девять тысяч километров пройдут по территории Аргентины. Затем гонщиков ждет длительный проезд по Боливии, возвращение в Аргентину и бездорожье перед финишем в Буэнос-Айресе. Всего будет 12 этапов с новым специальным ралли-рейдом на высоте 3 600 метров. Гонка продлится со 2 по 18 января.

Казахстан будет представлен в двух категориях - "продакшн" и в соревнованиях среди грузовиков. В первом экипаже пилотом выступит Денис Березовский, а штурманом станет Алексей Никижев. В свою очередь, пилотировать новый грузовик MAN будет Артур Ардавичус, который будет иметь в качестве штурмана бельгийского специалиста Сержа Бринкенса.

Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Просмотров: 670  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 22:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3391
Большой удачи, капитан! А за день Казахстана с казы) отдельный РЕСПЕКТ, Артур Андреевич.
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