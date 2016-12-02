"Астана" отправляется на "Дакар-2017" за "Золотым бедуином"

Два казахстанских экипажа готовы к вылету в Южную Америку.

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", намерена биться за самые высокие места на ралли "Дакар-2017", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Уже завтра, 27 декабря, два экипажа отправятся в Парагвай, где 2 января будет дан старт масштабной гонке. Казахстан будет представлен в двух категориях - "продакшн" и в соревнованиях среди грузовиков. В первом экипаже пилотом выступит Денис Березовский, а штурманом станет Алексей Никижев. В свою очередь, пилотировать новый грузовик MAN будет Артур Ардавичус, который будет иметь в качестве штурмана бельгийского специалиста Сержа Бринкенса. Перед вылетом команда провела в Алматы пресс-конференцию, где рассказала о главных особенностях участия.



"Для нас это уже седьмой "Дакар". Правда, в этот раз мы выйдем на старт не в самом большом составе: в ралли примут участие два автомобиля. Но, как бы то ни было, перед нами снова стоят большие, амбициозные планы. Главное, что мы находимся как никогда в отличной физической и психологической формах. Нам следует вновь показать настоящую силу и борьбу и еще раз привезти в Казахстан "Золотого бедуина", - поделился Ардавичус.



Артур Ардавичус





Алексей Никижев, на счету которого участие на пяти "Дакарах", планирует повторить достижение Ардавичуса (третье место в 2012 году).



"Как штурман могу сказать, что тяжелее всего работать на грузовиках. Нагрузка сильнее. В "продакшне" штурман более комфортно себя чувствует. Собственно, и я сам с "Дакаром" связываю большие надежды. Надо показывать результат. Будем равняться на достижения Артура и стремиться. Все у нас есть для победы", - рассказал Никижев.



Алексей Никижев





"Дакар" славится своей суровостью и огромной сложностью прохождения дистанции. Несмотря на такую славу, организаторы в этот раз еще сильнее усложнили задачу гонщикам.



"Сложности... Многочисленные команды пытаются адаптироваться к гонке, выпуская так называемых шпионов на места будущей гонки. Они изучают грунт, особенности, высоту и так далее. И в этот раз организаторы усложнили систему навигации. Штурманы для изучения трассы будут только утром получать легенду. Поэтому сейчас совершенно невозможно что-либо разузнать о трассе. В этом году на штурманов будет ложиться колоссальная работа в плане навигации. И одна ошибка может привести к полному сходу. Так что будем надеяться на Алексея, на его опыт и мастерство", - сообщил Ардавичус.



При этом, как и прежде, в условиях дикой природы необходимо еще и обгонять соперников, среди которых есть и принципиальные для наших гонщиков.



"В нашей категории ("продакшн") основной конкурент - это команда Toyota. Особенно сильно наша борьба разворачивается в течение последних гонок. Я бы даже мог назвать их принципиальными соперниками. На разных автомобилях происходят серьезные баталии. Но, конечно, другие команды нельзя сбрасывать со счетов. Однако так повелось, что именно с Toyota у нас личный "разговор", - отметил Березовский.



Денис Березовский





Капитан команды Артур Ардавичус, выступающий на грузовике, отметил, что в их категории каждый экипаж намерен войти в Топ-5 лучших. И главное, что многие участники считают казахстанскую команду одним из основных конкурентов.



"Не так давно состоялся семинар среди команд, участвующих в категории грузовиков. На этот "Дакар" выйдут 25 экипажей. Так вот, каждый пилот сообщил, что собирается попасть в Топ-5. Тут есть особенность: все автомобили практически на одном уровне, с одинаковым оснащением. Поэтому предстоит проделать огромный объем работы, к которому мы готовы. И отмечу, что нас рассматривают как серьезных конкурентов".



Изменения в команде Ардавичуса, связанные с привлечением иностранного специалиста в качестве штурмана, - это вынужденная мера. Но, по словам пилота, уже в следующем году планируется вернуть в команду казахстанского штурмана.



"У нас сейчас в кабине звучит технический язык. Я бы даже сказал технический английский, который мы все понимаем. Механик - голландец, штурман - бельгиец. В следующем году, я надеюсь, штурман вновь будет наш, казахстанский. По крайней мере к этому стремимся".







Подытоживая, команда рассказала о том, что на гонке вновь попытается провести День Казахстана. При этом гонщики отмечают, что уже стало традицией готовить бесбармак, угощать им других участников "Дакара" и раздавать памятные сувениры, отображающие дух страны.



"Меню на этот "Дакар" мы пока еще не составляли. Но скажу, что казы на столе будут точно, - шутит Березовский. - Но, как и прежде, мы постараемся удивить участников, которые уже традиционно на дне отдыха будут ждать от нас своеобразного праздника".



Напомним, "Дакар-2017" впервые стартует в парагвайской столице Асунсьон. Первые этапы дистанции длиной девять тысяч километров пройдут по территории Аргентины. Затем гонщиков ждет длительный проезд по Боливии, возвращение в Аргентину и бездорожье перед финишем в Буэнос-Айресе. Всего будет 12 этапов с новым специальном ралли-рейдом на высоте 3 600 метров. Гонка продлится со 2 по 18 января.



"Золотой бедуин" вручается победителю и призерам ралли. За первое место дается большой, за второе - средний, за третье - малый.













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