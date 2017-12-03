Лемье обозвал Сондерса "деревенщиной" и пообещал уничтожить его

Их бой за титул чемпиона WBO состоится 16 декабря в Канаде.
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Фото Eye of the Tiger Management©
Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38-3, 33 KO) направил предупреждение своему сопернику - чемпиону WBO в этом же весе британцу Билли Джо Сондерсу (25-0, 12 KO) в преддверии их очного поединка.
"Осталось две недели. Не могу дождаться, чтобы показать вам, парни, как я уничтожу этого деревенщину. Билли Джо Сондерс, ты мертвец", - написал Лемье в своем твиттере.
Ответ Сондерса не заставил себя ждать: "Это очень непрофессионально, когда пару недель назад на вашем шоу был "мертвец", но я поставлю тебя на место". Также британец опубликовал видеообращение: "Осталось 13 дней. Давид Лемье, я иду за тобой!".
Напомним, что поединок Сондерс - Лемье пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО.
"Осталось две недели. Не могу дождаться, чтобы показать вам, парни, как я уничтожу этого деревенщину. Билли Джо Сондерс, ты мертвец", - написал Лемье в своем твиттере.
Ответ Сондерса не заставил себя ждать: "Это очень непрофессионально, когда пару недель назад на вашем шоу был "мертвец", но я поставлю тебя на место". Также британец опубликовал видеообращение: "Осталось 13 дней. Давид Лемье, я иду за тобой!".
Напомним, что поединок Сондерс - Лемье пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО.
very un professional when your team had a death on Their show few weeks ago but I will put you in your place #Frog— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 3 декабря 2017 г.
days to go @lemieuxboxing, I’m coming for you !— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 3 декабря 2017 г.
@AppEmpireUK #AndStill pic.twitter.com/ELxGWTdawH