Видео полного боя и лучших моментов поражения Мигеля Котто в прощальном поединке

Пуэрториканец не смог уйти из бокса в статусе чемпиона мира.
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Фото HBO Boxing
Пуэрториканец Мигель Котто проиграл американцу Садама Али в последнем бою в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По итогам 12 раундов победу решением судей одержал Али, который отобрал у Котто пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Представляем вашему вниманию видео полного боя Котто - Али:
Видео самых ярких эпизодов боя Котто - Али:
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По итогам 12 раундов победу решением судей одержал Али, который отобрал у Котто пояс чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
Представляем вашему вниманию видео полного боя Котто - Али:
Видео самых ярких эпизодов боя Котто - Али: