Мама Геннадия Головкина получила врученную ее сыну премию "Достояние Республики" от НОК

Сам номинант не смог приехать на церемонию в Астану.
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Геннадий Головкин с мамой. Фото из архива Vesti.kz©
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) получил премию "Достояние Республики" на церемонии вручения спортивной премии-2017 от Национального олимпийского комитета Казахстана (НОК РК), передает корреспондент Vesti.kz.
Сам победитель не смог приехать на мероприятие в Астану. Приз за него получила мама Елизавета Сергеевна.
"Для Геннадия очень важна поддержка, поверьте мне. А молодым спортсменам я желаю больших успехов и больших побед. Показывайте себя во всем мире и прославляйте Казахстан, а мы будем радоваться вашим достижениям," - сказала Елизавета Сергеевна.
Главные люди в жизни и карьере Геннадия Головкина
Торжественная церемония вручения спортивной премии-2017 от НОК проходит в эти минуты в Астане.
Сам победитель не смог приехать на мероприятие в Астану. Приз за него получила мама Елизавета Сергеевна.
"Для Геннадия очень важна поддержка, поверьте мне. А молодым спортсменам я желаю больших успехов и больших побед. Показывайте себя во всем мире и прославляйте Казахстан, а мы будем радоваться вашим достижениям," - сказала Елизавета Сергеевна.
Главные люди в жизни и карьере Геннадия Головкина
Торжественная церемония вручения спортивной премии-2017 от НОК проходит в эти минуты в Астане.