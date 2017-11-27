Орландо Салидо с флагом Казахстана и в кепке GGG анонсировал свой следующий бой

Мексиканский боксер уже не в первый раз выказывает симпатию в адрес Головкина.
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Орландо Салидо. Фото: ringtv.com
Экс-чемпиона мира в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо (44-13-4, 31 КО), который, похоже, является фанатом чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), оригинальным образом анонсировал свой следующий бой.
Американский матчмейкер и промоутер Шон Гиббонс опубликовал в своем твиттере видео с участием Салидо, в котором они приглашают фанатов на поединок. При этом мексиканец держит в руках флаг Казахстана, а на его голове бейсболка с инициалами GGG.
"Хотите увидеть лучший бокс? Включайте HBO Sports 9 декабря и не пропустите бой Салидо. Triple G, мексиканский стиль", - сказал Гиббонс.
Салидо проведет следующий бой против соотечественника Мигеля Романа (57-12, 44 КО). Поединок состоится 9 декабря в Лас-Вегасе в рамках второго полулегкого веса.
При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес Головкина. Так, в июне прошлого года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.
Американский матчмейкер и промоутер Шон Гиббонс опубликовал в своем твиттере видео с участием Салидо, в котором они приглашают фанатов на поединок. При этом мексиканец держит в руках флаг Казахстана, а на его голове бейсболка с инициалами GGG.
"Хотите увидеть лучший бокс? Включайте HBO Sports 9 декабря и не пропустите бой Салидо. Triple G, мексиканский стиль", - сказал Гиббонс.
Салидо проведет следующий бой против соотечественника Мигеля Романа (57-12, 44 КО). Поединок состоится 9 декабря в Лас-Вегасе в рамках второго полулегкого веса.
При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес Головкина. Так, в июне прошлого года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.
@GGGBoxing @TomLoeffler1 @HBOboxing @boxingscene @HenryWade20 @BarbosaBox @wbcmoro @ChavaESPN @Jcchavez115 @KevinI @FSalazarBoxing pic.twitter.com/9t4JrQhTLl— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) 28 ноября 2017 г.