Ригондо лишится титула WBA в случае поражения от Ломаченко

Их бой запланирован на 9 декабря в Лас-Вегасе.
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Гильермо Ригондо. Фото: boxingnewsonline.net
Кубинец Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) рискует потерять свой пояс чемпиона мира WBA во втором легчайшем весе в случае поражения от чемпиона мира WBO в первом легком весе Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), бой с которым запланирован на 9 декабря в Лас-Вегасе, сообщает "Чемпионат".
Об этом рассказал президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса, отметивший, что Ригондо получил специальное разрешение на проведение данного боя.
"Специальное разрешение было запрошено, и ему была предоставлена такая возможность, потому что это важный бой для бокса. Если он победит, у него будет пять дней, чтобы принять решение (в каком весе продолжить выступать). Если он проиграет, то потеряет титул WBA, потому что это было частью соглашения, позволившего ему провести этот бой", - цитирует Мендосу BoxingScene.
Об этом рассказал президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса, отметивший, что Ригондо получил специальное разрешение на проведение данного боя.
"Специальное разрешение было запрошено, и ему была предоставлена такая возможность, потому что это важный бой для бокса. Если он победит, у него будет пять дней, чтобы принять решение (в каком весе продолжить выступать). Если он проиграет, то потеряет титул WBA, потому что это было частью соглашения, позволившего ему провести этот бой", - цитирует Мендосу BoxingScene.