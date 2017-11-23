Сауль "Канело" Альварес возглавил рейтинг WBO в среднем весе

Действующим чемпионом этой организации является Билли Джо Сондерс.
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Сауль Альварес. Фото: Sky Sports
В обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) Сауль "Канело" Альварес вышел на первое место в среднем весе организации, передает корреспондент Vesti.kz.
Как итог, мексиканский боксер стал основным претендентом на проведение боя с победителем пары Билли Джо Сондерс - Давид Лемье. Этот поединок состоится 16 декабря в Канаде.
Как известно, Сондерс является действующим чемпионом мира по версии WBO, который в сентябре в Лондоне боксировал с американцем Вилли Монро-младшим. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением победу отдали британцу (117-111, 115-114, 117-112.), сумевшему таким образом защитить титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Напомним, Сауль "Канело" Альварес свой последний поединок проводил с казахстанцем Геннадием Головкиным 16 сентября в Лас-Вегасе. Боксеры не выявили сильнейшего, в результате чего их стороны ведут переговоры по организации второго поединка в мае следующего года.
Как итог, мексиканский боксер стал основным претендентом на проведение боя с победителем пары Билли Джо Сондерс - Давид Лемье. Этот поединок состоится 16 декабря в Канаде.
Как известно, Сондерс является действующим чемпионом мира по версии WBO, который в сентябре в Лондоне боксировал с американцем Вилли Монро-младшим. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением победу отдали британцу (117-111, 115-114, 117-112.), сумевшему таким образом защитить титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Напомним, Сауль "Канело" Альварес свой последний поединок проводил с казахстанцем Геннадием Головкиным 16 сентября в Лас-Вегасе. Боксеры не выявили сильнейшего, в результате чего их стороны ведут переговоры по организации второго поединка в мае следующего года.