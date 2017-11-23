"Канело" Альварес получил благословение Папы Римского перед реваншем с Головкиным

Недавно мексиканец перенес операцию после их первого боя, завершившегося ничьей.
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Сауль Альварес. Фото: HBO Boxing
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) получил аудиенцию у Папы Римскому Франциску во время визита в Ватикане. Об этом сообщает BoxingScene.com со ссылкой на Ecclesia Magazine.
"Канело" подарил понтифику белые перчатки со своим автографом и получил благословение.
"Для меня огромная честь получить возможность вручить Папе Римскому часть себя и получить его благословение. Для меня это незабываемый момент, я доволен и благодарен за это", - поделился Альварес.
Свой последний бой "Канело" провел 16 сентября в Лас-Вегасе против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО). По итогам 12 раундов была объявлена ничья. Этот результат позволил Головкину сохранить титулы, но прервал его победную серию. Матч-реванш ожидается в мае следующего года.
Между тем стало известно, что Альварес перенес операцию на руке после боя с Головкиным. Точные сроки восстановления мексиканца не известны, но предполагается, что это займет до шести недель.
Фото: Ecclesia Magazine/Team Canelo
"Канело" подарил понтифику белые перчатки со своим автографом и получил благословение.
"Для меня огромная честь получить возможность вручить Папе Римскому часть себя и получить его благословение. Для меня это незабываемый момент, я доволен и благодарен за это", - поделился Альварес.
Свой последний бой "Канело" провел 16 сентября в Лас-Вегасе против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО). По итогам 12 раундов была объявлена ничья. Этот результат позволил Головкину сохранить титулы, но прервал его победную серию. Матч-реванш ожидается в мае следующего года.
Между тем стало известно, что Альварес перенес операцию на руке после боя с Головкиным. Точные сроки восстановления мексиканца не известны, но предполагается, что это займет до шести недель.
Фото: Ecclesia Magazine/Team Canelo