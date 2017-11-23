Все говорят о достойном поражении Джейкобса от Головкина, но Дэниэл был бит - Сондерс

По мнению британца, лучше ужасно победить, чем достойно проиграть.
Сегодня 08:18
Ссылки по теме:
- Джейкобс назвал Головкина старым псом и пообещал побить его в реванше
- Почему Головкину не нужно переходить во второй средний вес
- "Тронуло мое сердце". Головкин поделился впечатлениями от поездки в Мехико
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта fb.ru
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс подверг критике экс-чемпиона Дэниэла Джейкобса. По мнению первого, выступление американца в бою с Геннадием Головкиным слишком переоценивают.
"Джейкобс - хороший боец. Он прошел через несколько тяжелых поединков. Но все говорят о его выдающемся поражении Головкину. Он проиграл, он был бит. Я бы предпочел одержать ужасную победу, чем потерпеть достойное поражение", - приводит слова Сондерса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.com.
Отметим, что Дэниэл Джейкобс является одним из основных претендентов на встречу с победителем титульного боя между Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье. Данный поединок состоится 16 декабря в Канаде.
"Джейкобс - хороший боец. Он прошел через несколько тяжелых поединков. Но все говорят о его выдающемся поражении Головкину. Он проиграл, он был бит. Я бы предпочел одержать ужасную победу, чем потерпеть достойное поражение", - приводит слова Сондерса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.com.
Отметим, что Дэниэл Джейкобс является одним из основных претендентов на встречу с победителем титульного боя между Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье. Данный поединок состоится 16 декабря в Канаде.