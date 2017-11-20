Чарло получил соперника на бой за "временную" версию титула Головкина

При этом американец является обязательным претендентом для GGG.
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Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Джермалл Чарло (26-0, 20 КО), являющийся обязательным претендентом для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), узнал имя соперника по бою за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC.
По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, этот пояс разыграют Чарло и четвертый номер рейтинга организации - Уго Сентено (26-1, 14 КО). Их поединок запланирован на январь.
"Мы назначили поединок за временный титул для того, чтобы не чинить препятствий проведению реванша между Головкиным и "Канело". Такое решение должно устроить всех, ведь оно также защищает права обязательного претендента (Чарло).
Соперником Чарло будет Уго Сентено. Он первый в списке среди доступных бойцов. Бой пройдет в январе. Это значит, что в том случае, если Головкин не будет проводить реванш с Альваресом, он сможет провести добровольную защиту титула, а уже потом встретиться с победителем боя Чарло - Сентено или с Альваресом", - цитирует Сулеймана BoxingScene.com.
Напомним, Чарло завоевал статус обязательного претендента на титул WBC в среднем весе в июле, нокаутировав за четыре раунда аргентинца Хорхе Себастьяна Хейланда (29-5-2, 16 КО). Для американца этот бой стал дебютным в новом весе.
Уго Сентено после поражения в 2016 году польскому топ-проспекту Мацею Сулецки (26-0, 10 КО), одержал две досрочные победы подряд. Сперва он побил Рональда Монтеса (17-7, 15 КО), а затем Имманувеля Алима (17-1-1. 10 КО).
По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, этот пояс разыграют Чарло и четвертый номер рейтинга организации - Уго Сентено (26-1, 14 КО). Их поединок запланирован на январь.
"Мы назначили поединок за временный титул для того, чтобы не чинить препятствий проведению реванша между Головкиным и "Канело". Такое решение должно устроить всех, ведь оно также защищает права обязательного претендента (Чарло).
Соперником Чарло будет Уго Сентено. Он первый в списке среди доступных бойцов. Бой пройдет в январе. Это значит, что в том случае, если Головкин не будет проводить реванш с Альваресом, он сможет провести добровольную защиту титула, а уже потом встретиться с победителем боя Чарло - Сентено или с Альваресом", - цитирует Сулеймана BoxingScene.com.
Напомним, Чарло завоевал статус обязательного претендента на титул WBC в среднем весе в июле, нокаутировав за четыре раунда аргентинца Хорхе Себастьяна Хейланда (29-5-2, 16 КО). Для американца этот бой стал дебютным в новом весе.
Уго Сентено после поражения в 2016 году польскому топ-проспекту Мацею Сулецки (26-0, 10 КО), одержал две досрочные победы подряд. Сперва он побил Рональда Монтеса (17-7, 15 КО), а затем Имманувеля Алима (17-1-1. 10 КО).