Чарло получил соперника на бой за "временную" версию титула Головкина

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Наполи Шахтер Д 3:0
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Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль Номад 0:4
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Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
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Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
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Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
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Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
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Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 18:30
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Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
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Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
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ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
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Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
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Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
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Боруссия М Бавария 23:30
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ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
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Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
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Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Чарло получил соперника на бой за "временную" версию титула Головкина

При этом американец является обязательным претендентом для GGG.

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6 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Джермалл Чарло (26-0, 20 КО), являющийся обязательным претендентом для чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), узнал имя соперника по бою за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC.

По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, этот пояс разыграют Чарло и четвертый номер рейтинга организации - Уго Сентено (26-1, 14 КО). Их поединок запланирован на январь.

"Мы назначили поединок за временный титул для того, чтобы не чинить препятствий проведению реванша между Головкиным и "Канело". Такое решение должно устроить всех, ведь оно также защищает права обязательного претендента (Чарло).

Соперником Чарло будет Уго Сентено. Он первый в списке среди доступных бойцов. Бой пройдет в январе. Это значит, что в том случае, если Головкин не будет проводить реванш с Альваресом, он сможет провести добровольную защиту титула, а уже потом встретиться с победителем боя Чарло - Сентено или с Альваресом", - цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Напомним, Чарло завоевал статус обязательного претендента на титул WBC в среднем весе в июле, нокаутировав за четыре раунда аргентинца Хорхе Себастьяна Хейланда (29-5-2, 16 КО). Для американца этот бой стал дебютным в новом весе.

Уго Сентено после поражения в 2016 году польскому топ-проспекту Мацею Сулецки (26-0, 10 КО), одержал две досрочные победы подряд. Сперва он побил Рональда Монтеса (17-7, 15 КО), а затем Имманувеля Алима (17-1-1. 10 КО).
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Габит Бейбитулы Сегодня 15:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Чарло это мясо, Гена его вырубит
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Жумабай Санкубаев Сегодня 15:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2041
Чарло,Джейкобс и. т. д. второстепенное ,у нас есть основной приоритет - это Рыжий !
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Бейбут Есмурзин Сегодня 16:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1673
Уго, ого мексиканец наверно, и почему 4й ане 1,2,или 3 потому что мексиканец. Я бы хотел бой Чарло и Джекобс тогда и посмотрим.
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GOD Сегодня 17:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Бейбут Есмурзин,что тут смотрeть Чарло лeгко побeдит Джeйкобса, лучшe посмотри eго бои
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Dake;) Сегодня 16:26
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Да предпочтительно Чарло и Джеикобс,оба нигеры и любят языком трепать
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Габит Бейбитулы Сегодня 16:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
с*ка, как старые добрый времена, два Нигера подерутся ради забавы белых)))
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