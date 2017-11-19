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Барсы Атырау Барсы Атырау-2
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Буревестник Атырау 19:30
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Джейкобс назвал Головкина старым псом и пообещал побить его в реванше

Американец стал первым соперником GGG, кто выстоял все 12 раундов.

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26 Комментариев
Головкин и Джейкобс. Фото Sky Sports
Головкин и Джейкобс. Фото Sky Sports

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (33-2, 29 KO) в очередной раз выразил несогласие с результатом боя против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и заявил о намерении взять реванш. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Боксеры встречались в марте этого года в Нью-Йорке. Бой завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс, побывавший в нокдауне в четвертом раунде, стал первым соперником GGG, кто выстоял все 12 раундов.

"Я действительно чувствовал, что выполнил план на бой и обеспечил себе преимущество в пару раундов, но все свелось к тому, как посчитали судьи. Головкин был известен как мощный панчер, а судьям нравятся агрессивные бойцы.

Это противоречит сути бокса, которой я и стараюсь придерживаться - бить самому и не дать ударить себя. Много говорилось о том, что я доставил больше точных силовых ударов (144-126). Как боксер я был лучше, но снимаю шляпу перед Головкиным за то, что он провел больше джебов (105-31). В худшем случае это была бы ничья. Печально осознавать, когда вкладываешь сердце и душу в поединок, что вас судят с совершенно иной точки зрения, чем вы думали.

Бой был равным - "50 на 50", но я даю сто процентов, что выиграю в реванше. Теперь я знаю, как драться с этим парнем, я уже испытал его лучшие качества, и в свои 30 лет я продолжаются учиться. Но он старше меня, а старого пса сложно обучить новым трюкам. Головкина сложно нокаутировать, но мы уже знаем, что я владею преимуществом в скорости. Мне нужно быть более агрессивным на старте. Если бы я проявил больше агрессии, твердо стоял и сводил к минимуму точность его джебов, я бы победил решением судей", - сказал Джейкобс.

Ранее американец также заявил, что планирует встретиться с победителем боя между чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом и канадцем Давидом Лемье, который состоится 16 декабря. Американец добавил, что собирается отправиться в Канаду и присутствовать на поединке, чтобы бросить вызов победителю.

  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
Амир Калиолла Сегодня 12:44
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Запарил он меня уже
Ответить 3
 
Амир Калиолла Сегодня 12:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Нытик
Ответить 3
 
M585 Сегодня 12:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
Закрыл бы ты свою Тяфкалку Дэнни - лицо теряешь! От этого тебя никто больше уважать не станет. Ты проиграл, справедливо проиграл, и точка!
Ответить 2
 
LEGENDA Сегодня 12:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
чем бегать как собачки за рыжей , лучше бы реванш с Джейкобсом организовали , если конечно очко не жим жим
Ответить -2
 
Айден Корабль Сегодня 12:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
LEGENDA ,ты реально шакалёнок))) кусаешь исподтишка
Ответить 1
 
love is Сегодня 13:42
Статус: Профи
Рейтинг: 378
LEGENDA , он уже в прошлом
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 13:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
love is,дык и канело в прошлом уже ))) тем более все уважаемые эксперты и диванные икспирты ) а так же многоуважаемые Легенды бокса признали победу Геннадия , так зачем они ( команда ггг) истерично выклянчивают реванш
Ответить -1
 
Каппас Жакупов Сегодня 13:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2568
LEGENDA ,у тебя опять обострение с головой началось?
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Санек Васильев Сегодня 14:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2432
Каппас Жакупов,Просто в психушке Астаны вайфай разрешили, поэтому пишет
Ответить 2
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 15:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Каппас Жакупов,У него месячные)))
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 13:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7085
а черную дворняжку уже валили на канвас,причем глухо
Ответить 1
 
M585 Сегодня 14:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
KAIRAT , Пирог ему свет выключил! Причем четко, мастерски, поигрался с Джейкобсом и уложил спать! Пирог отличный боксер, жаль что все так получилось с ним. У них должен был быть бой с Геной, радин него он оставил пояс WBA, который отобрал у Джейкобса.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 14:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2432
M585,Может быть пояс WBO?
Ответить 0
 
M585 Сегодня 15:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
Санек Васильев, нет, именно WBA - джейкобс ведь был чемпионом WBA.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 16:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2432
M585, Ошибаешся бро. Сейчас глянул ещё раз, бой с Пирогом был за вакантный титул WBO в 2010 году. Титул WBA на тот момент принадлежал Геннадию, а Дэнни владел титулом регулярного чемпиона WBA, но этот титул завоевал позже
Ответить 0
 
TROLLJEGEREN Сегодня 13:19
Статус: Профи
Рейтинг: 430
Легенда - фанат Кайрата и хэйтер Головкина. Вот и все, что о нем нужно знать.
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 13:27
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7085
когда же успокоится этот ниггер??? уже прошло довольно много времени,
Ответить 1
 
Дулат Даулеткелдин Сегодня 13:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Чебурашка проснулся,если Гена пёс ты ещё щенок,так что не скулил бы
Ответить 2
 
Аутхан Умаров Сегодня 13:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
Джейкобс не может успокоиться, ему нужен этот повторный бой, тем более Головкин пообещал реванш. Человеку хочется заработать большие деньги, не стоит за это осуждать его. Без такой болтовня Джейкобса могут забыть, вот он и пиарится.
Ответить 4
 
LEGENDA Сегодня 14:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
Аутхан Умаров,правильно мыслишь ))) то же самое делает и ггг , едет в Мексику , посещает больницы , делает пожертвования на лямы , и все для того что бы выклянчить желанный гонорар типа в реванше ))) так что Джейкобс на правильном пути
Ответить -2
 
Аутхан Умаров Сегодня 15:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
LEGENDA ,не надо так говорить. Геннадий делает то же самое в своей Родине. В этот раз он поехал в Мексику по приглашению,там его почитают, он сам полюбил эту страну и людей. Человек делает от души святые поступки, не надо сравнивать это с болтовней Джейкобса ради денег. Интересно, а Альварес и Оскар помогли пострадавшим землякам или только назначают бои на праздники мексиканцев ?
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 14:14
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
Аутхан Умаров,главная фишка в том , что Джейкобс реально может выиграть по очкам старого пса Головкина ))) поэтому они будут как можно дальше избегать реванша с Джейкобсом
Ответить -2
 
Ера Сегодня 14:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
LEGENDA , Не гони! Тем более Джейкобс в последнем бою с Луисом Ариасом выглядел не ахти. Он Ариаса неуверенно выиграл, обычном образом. А Гена уничтожил бы этого Ариаса максимум за 6 раундов, если не раньше. Еще заметили что в бою с Геной Джейкобс выглядел гораздо больше, плотные руки и ноги были у него.
А в бою с Ариасом он был не особо большим как в бою с Геной.
Очевидно что к бою с Геной он подготовился на все 200% и добавил вес как полутяж + химия. За счет этого он смог выстоять все 12 раундов с Геной. Но в реванше надо поставить жесткие условия по весу и тщательное прохождение допингового контроля, тогда все будет ясно с этот нигером
Ответить 1
 
Аутхан Умаров Сегодня 15:49
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 219
LEGENDA ,я на сто процентов уверен, что Геннадий его ухайдохает при своем желании. Он бился с ним по только им самим известной договоренности. Как матерей пес с псом помоложе, имевшим большую проблему со здоровьем. Я так думаю
Ответить 0
 
Ерсин Саулетов Сегодня 14:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1124
как он надоел своим нытьем и пиарится на имени ггг
Ответить 2
 
Аягоз Сегодня 15:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2451
я был прав - его (Дэнни) уровень это Ариас.
Не думаю, что без "пилюль" и "фокусов с весом" Дэнни может побить тех же Сондерса, Лемье, Мурату, Чарло или Деревянченко
Ответить 1
 