Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но "Канело" колеблется и тянет время - промоутер Головкина

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но "Канело" колеблется и тянет время - промоутер Головкина

Леффлер надеется, что им удастся договориться в декабре.

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10 Комментариев
Фото: Las Vegas Review-Journal
Фото: Las Vegas Review-Journal
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), рассказал о том, как обстоят дела с организацией матча-реванша против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).

"С самого первого боя - Геннадий чувствовал, что он выиграл его - Головкин был готов к реваншу, потому что фанаты остались с неудовлетворительным результатом. С нашей стороны контракт на реванш был бы уже давно подписан, и сейчас бы мы его раскручивали. Но я понимаю, что "Канело" в отпуске, и ему нужно немного больше времени для согласия, чем Геннадию. Возможно, после 12 раундов с таким мощным панчером как Геннадий, он стал немного колебаться, но мы по-прежнему уверены, что сможем договориться о реванше, потому что это крупнейшее событие в боксе в следующем году.

Если бой состоится, то нам нужно уладить это поскорее, так как я считаю, что для раскрутки события такого масштаба, лучше было бы начинать промоушен на май сразу после их сентябрьского поединка. Но мы уже потеряли целый месяц, за который могли бы все сделать и начать продвижение.

Желательно договориться в декабре, иначе нам придется искать другие варианты для Геннадия. Но отмечу, "план А" для Геннадия и "Канело" - это матч-реванш, потому что оба они заработали за тот бой самый большие гонорары в карьере. Цифры во втором поединке будут больше", - заявил Леффлер в интервью UCNLive.com.

Первый бой Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Реванш ожидается в мае следующего года.
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 16:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Так он только начал отдыхать после боя ! А то же голова гудела и болела от ГГГ ....тумаков ! Теперь орять будет ваЛЫну тянуть ....
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LEGENDA Сегодня 16:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Steppenwolf !!!, та не вольчонок , голова у рыжего гудела от немерено выпитого и красивых телок ))) а теперя ему надо отдохнуть , а тут бищяращка ггг теперь покоя не дает , все выклянчивает та невыклянчает а рыжему пофиг , все равно он трансформатор )
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Расул Хабибуллаев Сегодня 16:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Думаю после боев ему стало плохо или сотрясение
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LEGENDA Сегодня 17:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Расул Хабибуллаев,после сотрясения не гуляют до утра на вечеринке )))
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 17:41
Статус: Профи
Рейтинг: 491
LEGENDA , Хотя я за нашего чемпиона, но называть трусом канело не стоит. Вот про Уорда говорили что он боится второго боя, что он ищет оправдания, но он взял и нокаутировал Сергея. Поэтому не надо расслабляться, канело не боится, тем более он не был потрясен в бою, тем самым подтвердив что он крепыш, хотя весь бой выживал как мог. Бой будет, канело не будет торопится, тем более ОДЛХ выстроили стратегию что если дело выгорит, то канело будет при поясе и стороной А еще раз.
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Steppenwolf !!! Сегодня 18:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
LEGENDA ,А ты че рядом был ? Ты же дальше своего подвала крЫячего ни нагой ?
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Жумабай Санкубаев Сегодня 17:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2011
Леффлер, так не солидно ведёт себя,иногда стыдно за него!
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M585 Сегодня 18:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1750
Косячный Вафлер! Пока ОДЛХ продумывает все варианты и договаривается с судьями, продумывает детали контракта, Вафлер уже на все согласен лишь бы побыстрее срубить капусты, а о судьбе GGG такое ощущение что не особо парится! (((((( На мыло этого пройдоху!!!
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Lada Vesta Сегодня 18:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 718
Альварес уже включил заднюю, боится щегол
Ответить 1
 
Доғалан Райыс Сегодня 18:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Основная причина все таки в том, что оба продюсера мексиканцы.... и они (в том числе и продюсер ГГГ) кажется все равно будут договариваться о наиболее подходящем варианте для саулешки.....
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