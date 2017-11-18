Мы бы уже давно подписали контракт на реванш, но "Канело" колеблется и тянет время - промоутер Головкина

Леффлер надеется, что им удастся договориться в декабре.
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Фото: Las Vegas Review-Journal
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), рассказал о том, как обстоят дела с организацией матча-реванша против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
"С самого первого боя - Геннадий чувствовал, что он выиграл его - Головкин был готов к реваншу, потому что фанаты остались с неудовлетворительным результатом. С нашей стороны контракт на реванш был бы уже давно подписан, и сейчас бы мы его раскручивали. Но я понимаю, что "Канело" в отпуске, и ему нужно немного больше времени для согласия, чем Геннадию. Возможно, после 12 раундов с таким мощным панчером как Геннадий, он стал немного колебаться, но мы по-прежнему уверены, что сможем договориться о реванше, потому что это крупнейшее событие в боксе в следующем году.
Если бой состоится, то нам нужно уладить это поскорее, так как я считаю, что для раскрутки события такого масштаба, лучше было бы начинать промоушен на май сразу после их сентябрьского поединка. Но мы уже потеряли целый месяц, за который могли бы все сделать и начать продвижение.
Желательно договориться в декабре, иначе нам придется искать другие варианты для Геннадия. Но отмечу, "план А" для Геннадия и "Канело" - это матч-реванш, потому что оба они заработали за тот бой самый большие гонорары в карьере. Цифры во втором поединке будут больше", - заявил Леффлер в интервью UCNLive.com.
Первый бой Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Реванш ожидается в мае следующего года.
"С самого первого боя - Геннадий чувствовал, что он выиграл его - Головкин был готов к реваншу, потому что фанаты остались с неудовлетворительным результатом. С нашей стороны контракт на реванш был бы уже давно подписан, и сейчас бы мы его раскручивали. Но я понимаю, что "Канело" в отпуске, и ему нужно немного больше времени для согласия, чем Геннадию. Возможно, после 12 раундов с таким мощным панчером как Геннадий, он стал немного колебаться, но мы по-прежнему уверены, что сможем договориться о реванше, потому что это крупнейшее событие в боксе в следующем году.
Если бой состоится, то нам нужно уладить это поскорее, так как я считаю, что для раскрутки события такого масштаба, лучше было бы начинать промоушен на май сразу после их сентябрьского поединка. Но мы уже потеряли целый месяц, за который могли бы все сделать и начать продвижение.
Желательно договориться в декабре, иначе нам придется искать другие варианты для Геннадия. Но отмечу, "план А" для Геннадия и "Канело" - это матч-реванш, потому что оба они заработали за тот бой самый большие гонорары в карьере. Цифры во втором поединке будут больше", - заявил Леффлер в интервью UCNLive.com.
Первый бой Головкина и "Канело" состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. Реванш ожидается в мае следующего года.