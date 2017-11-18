Промоутер Головкина потроллил "Канело" Альвареса

Ранее он назвал единственный способ, который разрешит споры о победителе в их противостоянии.
Вчера 23:30
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Леффлер и Головкин. Фото: boxingchannel.tv
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер потроллил их недавнего соперника Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
"Поздравляю Джулиана Уильямса с прекрасной победой прошлой ночью. По словам Головкина, спарринги с ним во время подготовки к бою с "Канело" были куда более захватывающими, поскольку они фактически стояли и дрались", - написал Леффлер в своем твиттере.
Добавим, что американский боксер Джулиан Уильямс (24-1-1, 15 KO), выступающий в первом среднем весе, в минувший уикэнд взял верх над соотечественником и экс-чемпионом Ише Смитом (29-9, 12 KO).
Головкин встречался с "Канело" 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали все отведенные 12 раундов, по итогам которых была объявлена спорная ничья. Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года.
"Поздравляю Джулиана Уильямса с прекрасной победой прошлой ночью. По словам Головкина, спарринги с ним во время подготовки к бою с "Канело" были куда более захватывающими, поскольку они фактически стояли и дрались", - написал Леффлер в своем твиттере.
Добавим, что американский боксер Джулиан Уильямс (24-1-1, 15 KO), выступающий в первом среднем весе, в минувший уикэнд взял верх над соотечественником и экс-чемпионом Ише Смитом (29-9, 12 KO).
Головкин встречался с "Канело" 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали все отведенные 12 раундов, по итогам которых была объявлена спорная ничья. Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года.
Congrats to @Jrockboxing on a nice win last night, @GGGBoxing said sparring sessions for @Canelo fight were much more exciting because they actually stood and fought— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 19 ноября 2017 г.