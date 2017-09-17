Григорий Стангрит опубликовал обзор боя Головкин - "Канело" Альварес

Казахстанец и мексиканец завершили бой вничью.
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит опубликовал обзор поединка между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 27-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе
В обзоре Стангрит отметил, что Головкин победил со счетом 115:113, добавив: "Естественно, речь идет только о данном обзоре и мнение его автора. Официальное решение принесло нам ничейный результат, который тем не менее все же в пользу чемпиона - Геннадия Головкина, поскольку он сохранил свои пояса и продолжил серию многочисленных защит".
Напомним, что Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.